Главком ВКС назвал американские учения у границ России провокацией
14:15 11.09.2020 (обновлено: 15:58 11.09.2020)
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© ФотоПерехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
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МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Тренировки американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России являются враждебными и провокационными, заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.
"Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.
"Обнаружение B-52H осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил – Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации", - добавил Суровикин.
Он подчеркнул, что кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам РФ своевременно блокировались российскими истребителями. Авиационных инцидентов допущено не было.
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По его словам, российские военные отслеживали американских бомбардировщиков на всем протяжении полета. "Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия", - заметил Суровикин.
О попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к границе РФ в Черном море Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября, о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями - в конце августа.
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