https://ria.ru/20200911/bombardirovschiki-1577093130.html

Главком ВКС назвал американские учения у границ России провокацией

Тренировки американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России являются враждебными и провокационными, заявил главнокомандующий российскими... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T14:15

2020-09-11T14:15

2020-09-11T15:58

россия

b-52

воздушно-космические силы россии

ввс сша

сергей суровикин

безопасность

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Тренировки американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России являются враждебными и провокационными, заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a>."Обнаружение <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил – <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> и <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации", - добавил Суровикин.Он подчеркнул, что кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам РФ своевременно блокировались российскими истребителями. Авиационных инцидентов допущено не было.По его словам, российские военные отслеживали американских бомбардировщиков на всем протяжении полета. "Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия", - заметил Суровикин.О попытке трех бомбардировщиков В-52Н <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> приблизиться к границе РФ в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября, о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями - в конце августа.

https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html

https://ria.ru/20200908/samolety-1576946945.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, b-52, воздушно-космические силы россии, ввс сша, сергей суровикин, безопасность