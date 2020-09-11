Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/bombardirovschiki-1577093130.html
Главком ВКС назвал американские учения у границ России провокацией
Тренировки американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России являются враждебными и провокационными, заявил главнокомандующий российскими... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:15
2020-09-11T15:58
россия
b-52
воздушно-космические силы россии
ввс сша
сергей суровикин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576495082_43:0:1238:672_1400x0_80_0_0_ace7f66ad8806b13ffadd34e725197dc.png
<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Тренировки американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России являются враждебными и провокационными, заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Surovikin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Суровикин</a>."Обнаружение <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52H</a> осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил – <a href="http://ria.ru/product_Su-30SM/" target="_blank" data-auto="true">Су-30СМ</a> и <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации", - добавил Суровикин.Он подчеркнул, что кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам РФ своевременно блокировались российскими истребителями. Авиационных инцидентов допущено не было.По его словам, российские военные отслеживали американских бомбардировщиков на всем протяжении полета. "Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия", - заметил Суровикин.О попытке трех бомбардировщиков В-52Н <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> приблизиться к границе РФ в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a> Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября, о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями - в конце августа.
https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html
https://ria.ru/20200908/samolety-1576946945.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576495082_240:0:1136:672_1400x0_80_0_0_d753877f200f13733a5239f43423ab59.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, b-52, воздушно-космические силы россии, ввс сша, сергей суровикин, безопасность

Главком ВКС назвал американские учения у границ России провокацией

14:15 11.09.2020 (обновлено: 15:58 11.09.2020)
655
© ФотоПерехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27 - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Фото
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Тренировки американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России являются враждебными и провокационными, заявил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

"Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер", - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

"Обнаружение B-52H осуществлялось загоризонтной РЛС на максимальной дальности, что позволяло оперативно нацеливать истребители из состава дежурных по ПВО сил – Су-30СМ и Су-27 для перехвата, патрульного сопровождения и недопущения нарушения воздушного пространства Российской Федерации", - добавил Суровикин.
Он подчеркнул, что кратковременные попытки B-52H приблизиться к границам РФ своевременно блокировались российскими истребителями. Авиационных инцидентов допущено не было.
Военные учения вооруженных сил Греции и ОАЭ недалеко от греческого острова Крит - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00
Союзники по НАТО готовят войну Германии и США
По его словам, российские военные отслеживали американских бомбардировщиков на всем протяжении полета. "Принятые Главным командованием Воздушно-космических сил меры позволили своевременно вскрыть деятельность стратегических бомбардировщиков ВВС США и стран НАТО, а также организовать эффективные меры противодействия", - заметил Суровикин.
О попытке трех бомбардировщиков В-52Н ВВС США приблизиться к границе РФ в Черном море Национальный центр управления обороной России сообщал 4 сентября, о перехватах одного В-52Н над Балтийским и Черным морями - в конце августа.
Самолет Су-27 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 16:52
Российский истребитель поднимался на перехват самолетов США и Швеции
21301153
Обсудить 1
РоссияB-52Воздушно-космические силы РоссииВВС СШАСергей СуровикинБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал защитить граждан и территории от техногенных рисков
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США во время учения стран НАТО Sea Breeze-2019 в Николаевской области
Главком ВКС рассказал об изменениях в действиях НАТО у российских границ
Пекин
Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Главком ВКС рассказал о беспрецедентной разведывательной операции НАТО
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Американские бомбардировщики отработали удары по России
Симферопольское водохранилище в Крыму
Аксенов призвал наказать организаторов водной блокады Крыма
Алексей Навальный
Постпред назвал причину отказа Германии предоставить данные по Навальному
Мужчина в наручниках
В ФРГ обвиняемый в зале суда предложил потерпевшей выйти за него замуж
Солдаты армии Бундесвера
В Германии могут ввести феминитивы в армии
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев оценил ответ Берлина на запрос России о помощи по Навальному
Лавров пошутил о вмешательстве России в дела США
Лавров пошутил о втором месте России по "вмешательству" в дела США
Алексей Навальный
Генпрокуратура Берлина получила запрос от России о помощи по Навальному
Рефрижератор возле клиники Lenox Hill на Манхеттене в Нью-Йорке
В США за сутки выявили более 35 тысяч новых случаев COVID-19
Молодые люди в пабе
Эксперт прокомментировал идею повышения возраста продажи алкоголя
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
Главком ВКС заявил о риске инцидентов с самолетами НАТО на границе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля МКС
03:03Эксперт объяснил, по каким признакам мошенники выбирают своих жертв
02:38Посольство России направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
02:09Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками в СИЗО
02:08ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дела против судьи Добрыниной
02:03Эксперт рассказал, что подслушивают голосовые помощники
02:00Кофе признали опасным "сжигателем жиров"
01:22Пожаловавшийся на Лебедева в ФСБ активист озвучил требование к дизайнеру
01:09Ученый рассказал, как купить кусочек Луны
00:44Американское СМИ рассказало о "неслыханном" оружии США
00:09Первая партия вакцины "Спутник V" направлена в регионы
23:57В Госдуме оценили итоги встречи советников "нормандского формата"
23:36Оппозиция в Германии призвала противостоять России по делу Навального
23:22ООН признала COVID-19 одной из величайших проблем в истории организации
23:14Россиянка, которой экс-супруг отрубил кисти, показала видео с новым мужем
23:05В ЕС пригрозили расширить санкции из-за ситуации в Белоруссии
23:03В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
22:57Захарова объяснила сложности в интеграции России и Белоруссии
22:41Пашаев объяснил, почему Ефремов не может его уволить
22:35РПЦ может составить "черный список" лжесвященников в интернете
Лента новостейМолния