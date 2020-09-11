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В Японии мужчина угрожал пассажирам самолета бомбой
Пассажир на борту самолета в японском аэропорту Нарита заявил о наличии у него бомбы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на сотрудников аэропорта. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T05:17
2020-09-11T06:26
токио
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 11 сен – РИА Новости.</strong> Пассажир на борту самолета в японском аэропорту Нарита заявил о наличии у него бомбы, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/english/" target="_blank">Киодо </a>со ссылкой на сотрудников аэропорта.Уточняется, что утром в пятницу пассажир на борту самолета авиакомпании Jetstar Japan заявил о наличии у него бомбы. Полиция ведет расследование.
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токио
япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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токио, япония, в мире

В Японии мужчина угрожал пассажирам самолета бомбой

05:17 11.09.2020 (обновлено: 06:26 11.09.2020)
1357
© Depositphotos / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / aluha123
ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Пассажир на борту самолета в японском аэропорту Нарита заявил о наличии у него бомбы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на сотрудников аэропорта.
Уточняется, что утром в пятницу пассажир на борту самолета авиакомпании Jetstar Japan заявил о наличии у него бомбы. Полиция ведет расследование.
432020
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ТокиоЯпонияВ мире
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