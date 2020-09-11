https://ria.ru/20200911/bomba-1577069447.html
В Японии мужчина угрожал пассажирам самолета бомбой
Пассажир на борту самолета в японском аэропорту Нарита заявил о наличии у него бомбы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на сотрудников аэропорта. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T05:17
2020-09-11T05:17
2020-09-11T06:26
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<strong>ТОКИО, 11 сен – РИА Новости.</strong> Пассажир на борту самолета в японском аэропорту Нарита заявил о наличии у него бомбы, сообщило агентство <a href="https://www.kyodonews.jp/english/" target="_blank">Киодо </a>со ссылкой на сотрудников аэропорта.Уточняется, что утром в пятницу пассажир на борту самолета авиакомпании Jetstar Japan заявил о наличии у него бомбы. Полиция ведет расследование.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
токио, япония, в мире