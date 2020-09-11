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В ОП назвали блокировку приложений ВГТРК на Украине цензурой
Первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал блокировку приложений ВГТРК в App Store на Украине цензурой и попыткой... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:11
2020-09-11T18:16
общественная палата рф
вгтрк
apple
украина
технологии
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Первый замглавы комиссии <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjs" target="_blank">Общественной палаты РФ</a> по СМИ <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Malkevich" target="_blank">Александр Малькевич</a> назвал блокировку приложений <a href="https://ria.ru/organization_VGTRK" target="_blank">ВГТРК</a> в App Store на Украине цензурой и попыткой изолировать российские СМИ.Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили об уведомлении со стороны Apple о том, что приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и Вести.ру изъяли из каталога Appstore на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины."В общем, вполне ожидаемый шаг в рамках общей, в целом, недружественной политики, которую ведут западные сети и платформы в отношении как России в целом, так и российских СМИ в частности. Но я бы хотел обратить внимание, что корпорация <a href="https://ria.ru/organization_Apple_Inc" target="_blank">Apple</a> не просто пошла навстречу требованиям СБУ, она их выполнила, выполнила оперативно. Это означает, что западные IT-компании даже на территории небольших, невлиятельных и не очень финансово интересных с точки зрения пользователей государств готовы воспринимать указания, пожелания местных властей", - заявил Малькевич РИА Новости.Общественник обратил внимание, что западные соцсети при этом" игнорируют совершенно законные требования российских органов". "Это еще один шаг, один эпизод в той гибридной войне, которая ведется против нашей страны. И вопрос у гражданского общество один: как долго мы будем терпеть, сносить и выслушивать?... Это цензура, и мы видим, как пытаются российские СМИ изолировать по всему периметру земного шара", - отметил Малькевич.
https://ria.ru/20200716/1574464979.html
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украина
РИА Новости
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общественная палата рф, вгтрк, apple, украина, технологии

В ОП назвали блокировку приложений ВГТРК на Украине цензурой

18:11 11.09.2020 (обновлено: 18:16 11.09.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Первый замглавы комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал блокировку приложений ВГТРК в App Store на Украине цензурой и попыткой изолировать российские СМИ.
Ранее в пресс-службе ВГТРК сообщили об уведомлении со стороны Apple о том, что приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и Вести.ру изъяли из каталога Appstore на территории Украины по требованию Службы безопасности Украины.
"В общем, вполне ожидаемый шаг в рамках общей, в целом, недружественной политики, которую ведут западные сети и платформы в отношении как России в целом, так и российских СМИ в частности. Но я бы хотел обратить внимание, что корпорация Apple не просто пошла навстречу требованиям СБУ, она их выполнила, выполнила оперативно. Это означает, что западные IT-компании даже на территории небольших, невлиятельных и не очень финансово интересных с точки зрения пользователей государств готовы воспринимать указания, пожелания местных властей", - заявил Малькевич РИА Новости.
Общественник обратил внимание, что западные соцсети при этом" игнорируют совершенно законные требования российских органов". "Это еще один шаг, один эпизод в той гибридной войне, которая ведется против нашей страны. И вопрос у гражданского общество один: как долго мы будем терпеть, сносить и выслушивать?... Это цензура, и мы видим, как пытаются российские СМИ изолировать по всему периметру земного шара", - отметил Малькевич.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
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