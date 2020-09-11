https://ria.ru/20200911/blokirovka-1577108185.html

СЖР прокомментировал блокировку приложений ВГТРК на Украине

Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке приложений ВГТРК в AppStore на Украине, сообщил РИА Новости глава СЖР... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:47

2020-09-11T17:47

2020-09-11T19:51

россия

вгтрк

союз журналистов россии

apple

украина

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке приложений ВГТРК в AppStore на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, сообщил РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_zhurnalistov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">СЖР</a> Владимир Соловьев, выразив также сожаление по поводу инцидента.Приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и Вести.ру изъяли из каталога AppStore на территории Украины по требованию местной Службы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a>.Тем не менее, по мнению главы СЖР, при экс-президенте Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петре Порошенко</a> "было хуже", поскольку российские журналисты "и в тюрьме находились, и были арестованы, и высланы".На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> как наступление на свободу СМИ.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит <a href="http://ria.ru/person_Buzina_Oles/" target="_blank" data-auto="true">Олесь Бузина</a>, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Pavel_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Павел Шеремет</a>. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Guzhva/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Гужву</a> задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Muravickijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Муравицкого</a> арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a>, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.

https://ria.ru/20200818/1575931256.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вгтрк, союз журналистов россии, apple, украина, общество