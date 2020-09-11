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СЖР прокомментировал блокировку приложений ВГТРК на Украине
Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке приложений ВГТРК в AppStore на Украине, сообщил РИА Новости глава СЖР... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:47
2020-09-11T19:51
россия
вгтрк
союз журналистов россии
apple
украина
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке приложений ВГТРК в AppStore на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, сообщил РИА Новости глава <a href="http://ria.ru/organization_Sojuz_zhurnalistov_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">СЖР</a> Владимир Соловьев, выразив также сожаление по поводу инцидента.Приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и Вести.ру изъяли из каталога AppStore на территории Украины по требованию местной Службы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_VGTRK/" target="_blank" data-auto="true">ВГТРК</a>.Тем не менее, по мнению главы СЖР, при экс-президенте Украины <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петре Порошенко</a> "было хуже", поскольку российские журналисты "и в тюрьме находились, и были арестованы, и высланы".На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> как наступление на свободу СМИ.Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит <a href="http://ria.ru/person_Buzina_Oles/" target="_blank" data-auto="true">Олесь Бузина</a>, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля <a href="http://ria.ru/person_Pavel_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Павел Шеремет</a>. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "<a href="http://ria.ru/organization_Stranaua/" target="_blank" data-auto="true">Страна.ua</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Guzhva/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Гужву</a> задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Muravickijj/" target="_blank" data-auto="true">Василия Муравицкого</a> арестовали по обвинению в госизмене.Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Vyshinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Вышинский</a>, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a>. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
https://ria.ru/20200818/1575931256.html
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россия
украина
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россия, вгтрк, союз журналистов россии, apple, украина, общество

СЖР прокомментировал блокировку приложений ВГТРК на Украине

17:47 11.09.2020 (обновлено: 19:51 11.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Союз журналистов России уведомит международные правозащитные организации о блокировке приложений ВГТРК в AppStore на Украине, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев, выразив также сожаление по поводу инцидента.
Приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и Вести.ру изъяли из каталога AppStore на территории Украины по требованию местной Службы безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

"Можно только сожалеть об очередном нарушении свободы слова. Но в данном случае удивительно, что они до сих пор там работали при том градусе сложных взаимоотношений между нашими странами, когда практически все СМИ и ресурсы были на территории Украины заблокированы", - сказал Соловьев.

Тем не менее, по мнению главы СЖР, при экс-президенте Украины Петре Порошенко "было хуже", поскольку российские журналисты "и в тюрьме находились, и были арестованы, и высланы".

"Возможно, президент (Украины Владимир) Зеленский и его команда решили падающий рейтинг изменить. Можно выразить только сожаление.... Мы передадим эту информацию во все наши мониторинги, правозащитные (организации), международную журналистскую организацию. Хотя вряд ли это повлияет, потому что отношения между нашими странами на одном из самых низких уровней", - добавил Соловьев.

На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олесь Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.
Больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа 2019 года его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
18 августа, 13:14
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