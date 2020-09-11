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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200911/besporyadki-1577118185.html
Трамп предостерег американцев от беспорядков в день выборов
Президент США Дональд Трамп пообещал "очень быстро подавить" беспорядки, которые могут начаться в стране после выборов президента США 3 ноября в случае его... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T20:50
2020-09-11T20:50
президентские выборы в сша - 2020
джейкоб блейк
джордж флойд
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джо байден
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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал "очень быстро подавить" беспорядки, которые могут начаться в стране после выборов президента США 3 ноября в случае его потенциальной победы."Если они это сделают, мы их подавим очень быстро", - заявил Трамп в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>, отвечая на вопрос журналистки о том, что он собирается делать, если после оглашения результатов выборов начнутся беспорядки.Ранее в июне Трамп подвергся критике за введение по его указанию в столицу сил Национальной гвардии и вооруженной полиции. Мера была принята на фоне беспорядков и грабежей, прокатившихся по всей стране после гибели афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полиции. Позднее из-за смерти другого афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_dzheykob-bleyk/" target="_blank" data-auto="true">Джейкоба Блейка</a> и начавшихся после этого беспорядков в городе Кеноша (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>), Трамп направил туда федеральных силовиков и нацгвардию. Лидер США в последствии также призывал мэра охваченного беспорядками <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленда</a> Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию. Впоследствии Трамп заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200911/tramp-1577110733.html
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джейкоб блейк, джордж флойд, дональд трамп, джо байден, портленд, висконсин, сша, в мире

Трамп предостерег американцев от беспорядков в день выборов

20:50 11.09.2020
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© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© REUTERS / Leah Millis
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "очень быстро подавить" беспорядки, которые могут начаться в стране после выборов президента США 3 ноября в случае его потенциальной победы.
"Если они это сделают, мы их подавим очень быстро", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос журналистки о том, что он собирается делать, если после оглашения результатов выборов начнутся беспорядки.
"У нас есть право сделать это (подавить беспорядки – ред.). У нас есть власть, чтобы сделать это, если мы захотим. Послушайте, это называется восстанием… Это очень легко (подавить – ред.). Я бы предпочел не делать этого, потому что для этого нет причин, но если бы нам пришлось, мы бы сделали это и уложились всего за несколько минут" - добавил Трамп.
Ранее в июне Трамп подвергся критике за введение по его указанию в столицу сил Национальной гвардии и вооруженной полиции. Мера была принята на фоне беспорядков и грабежей, прокатившихся по всей стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Позднее из-за смерти другого афроамериканца Джейкоба Блейка и начавшихся после этого беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин), Трамп направил туда федеральных силовиков и нацгвардию. Лидер США в последствии также призывал мэра охваченного беспорядками Портленда Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию. Впоследствии Трамп заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".
Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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Президентские выборы в США - 2020Джейкоб БлейкДжордж ФлойдДональд ТрампДжо БайденПортлендВисконсинСШАВ мире
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