Трамп предостерег американцев от беспорядков в день выборов
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп проводит церемонию подписания соглашения с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косово Авдулахом Хоти в Белом доме в Вашингтоне, США
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал "очень быстро подавить" беспорядки, которые могут начаться в стране после выборов президента США 3 ноября в случае его потенциальной победы.
"Если они это сделают, мы их подавим очень быстро", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox News, отвечая на вопрос журналистки о том, что он собирается делать, если после оглашения результатов выборов начнутся беспорядки.
"У нас есть право сделать это (подавить беспорядки – ред.). У нас есть власть, чтобы сделать это, если мы захотим. Послушайте, это называется восстанием… Это очень легко (подавить – ред.). Я бы предпочел не делать этого, потому что для этого нет причин, но если бы нам пришлось, мы бы сделали это и уложились всего за несколько минут" - добавил Трамп.
Ранее в июне Трамп подвергся критике за введение по его указанию в столицу сил Национальной гвардии и вооруженной полиции. Мера была принята на фоне беспорядков и грабежей, прокатившихся по всей стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Позднее из-за смерти другого афроамериканца Джейкоба Блейка и начавшихся после этого беспорядков в городе Кеноша (штат Висконсин), Трамп направил туда федеральных силовиков и нацгвардию. Лидер США в последствии также призывал мэра охваченного беспорядками Портленда Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию. Впоследствии Трамп заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".
Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.