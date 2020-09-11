https://ria.ru/20200911/besporyadki-1577118185.html

Трамп предостерег американцев от беспорядков в день выборов

Президент США Дональд Трамп пообещал "очень быстро подавить" беспорядки, которые могут начаться в стране после выборов президента США 3 ноября в случае его... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T20:50

2020-09-11T20:50

2020-09-11T20:50

президентские выборы в сша - 2020

джейкоб блейк

джордж флойд

дональд трамп

джо байден

портленд

висконсин

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576894556_0:287:3010:1980_1400x0_80_0_0_762c73ee605142d6020d97939ac91a4c.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> пообещал "очень быстро подавить" беспорядки, которые могут начаться в стране после выборов президента США 3 ноября в случае его потенциальной победы."Если они это сделают, мы их подавим очень быстро", - заявил Трамп в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>, отвечая на вопрос журналистки о том, что он собирается делать, если после оглашения результатов выборов начнутся беспорядки.Ранее в июне Трамп подвергся критике за введение по его указанию в столицу сил Национальной гвардии и вооруженной полиции. Мера была принята на фоне беспорядков и грабежей, прокатившихся по всей стране после гибели афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полиции. Позднее из-за смерти другого афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_dzheykob-bleyk/" target="_blank" data-auto="true">Джейкоба Блейка</a> и начавшихся после этого беспорядков в городе Кеноша (штат <a href="http://ria.ru/location_StateofWisconsin/" target="_blank" data-auto="true">Висконсин</a>), Трамп направил туда федеральных силовиков и нацгвардию. Лидер США в последствии также призывал мэра охваченного беспорядками <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленда</a> Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию. Впоследствии Трамп заявил, что единственный способ остановить насилие - это "сила".Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200911/tramp-1577110733.html

11

портленд

висконсин

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейкоб блейк, джордж флойд, дональд трамп, джо байден, портленд, висконсин, сша, в мире