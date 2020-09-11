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В Совфеде оценили идею перейти на бесплатный общественный транспорт
Проект транспортной стратегии Минтранса, в котором выдвигается идея перехода на бесплатный общественный транспорт в городах при условии расширения платности... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T18:03
2020-09-11T18:09
россия
дороги
министерство транспорта рф (минтранс россии)
совет федерации рф
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Проект транспортной стратегии Минтранса, в котором выдвигается идея перехода на бесплатный общественный транспорт в городах при условии расширения платности дорог для автомобилистов, выглядит красиво, однако остается много вопросов, сказал РИА Новости в пятницу глава регламентного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Timchenko_2/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Тимченко</a>.Ранее в Минтрансе рассказали, что проект транспортной стратегии РФ на период до 2035 года был подготовлен ведомством и направлен для утверждения в правительство РФ, которое данный проект одобрило и поручило доработать. Проект содержит предложения о внедрении механизма "пользователь платит", предусматривающего "переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций", рассказали в Минтрансе. Также проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городах."На уровне идеи все выглядит красиво, однако всегда все дело в деталях", - сказал Тимченко, являющийся членом комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры."Получается, что никуда на машине бесплатно выехать нельзя вообще?" – задался он риторическим вопросом по поводу идеи министерства. Могут быть платными автомагистрали, но должна быть альтернативная бесплатная дорога, привел пример законодатель."Пока же непонятно, должен ли платить владелец автотранспорта за проезд через деревню или по лесной дороге. Куда будут идти эти платежи", - добавил Тимченко.Парламентарий считает, что нужно более детально ознакомиться с проектом Минтранса по транспортной стратегии.
https://ria.ru/20200601/1572263523.html
https://ria.ru/20200716/1574439171.html
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россия, дороги, министерство транспорта рф (минтранс россии), совет федерации рф, общество

В Совфеде оценили идею перейти на бесплатный общественный транспорт

18:03 11.09.2020 (обновлено: 18:09 11.09.2020)
587
© РИА Новости / Светлана БаеваОбщественный транспорт в Курске
Общественный транспорт в Курске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Светлана Баева
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Проект транспортной стратегии Минтранса, в котором выдвигается идея перехода на бесплатный общественный транспорт в городах при условии расширения платности дорог для автомобилистов, выглядит красиво, однако остается много вопросов, сказал РИА Новости в пятницу глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.
Ранее в Минтрансе рассказали, что проект транспортной стратегии РФ на период до 2035 года был подготовлен ведомством и направлен для утверждения в правительство РФ, которое данный проект одобрило и поручило доработать. Проект содержит предложения о внедрении механизма "пользователь платит", предусматривающего "переход к 2035 году к платности для всех категорий пользователей автодорог, включая дорожную сеть городских агломераций", рассказали в Минтрансе. Также проект предусматривал возможность перехода к бесплатному пользованию транспортом общего пользования в городах.
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"На уровне идеи все выглядит красиво, однако всегда все дело в деталях", - сказал Тимченко, являющийся членом комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части транспортной инфраструктуры.
"Получается, что никуда на машине бесплатно выехать нельзя вообще?" – задался он риторическим вопросом по поводу идеи министерства. Могут быть платными автомагистрали, но должна быть альтернативная бесплатная дорога, привел пример законодатель.
"Пока же непонятно, должен ли платить владелец автотранспорта за проезд через деревню или по лесной дороге. Куда будут идти эти платежи", - добавил Тимченко.
Парламентарий считает, что нужно более детально ознакомиться с проектом Минтранса по транспортной стратегии.
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