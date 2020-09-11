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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200911/belorusy-1577100346.html
Два белоруса перелезли через забор посольства Швеции, спасаясь от милиции
Двое граждан Белоруссии в пятницу перелезли через ограду посольства Швеции в Минске, предположительно, чтобы попросить там политического убежища, рассказали РИА РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T15:48
2020-09-11T16:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
швеция
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Двое граждан <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> в пятницу перелезли через ограду посольства Швеции в Минске, предположительно, чтобы попросить там политического убежища, рассказали РИА Новости очевидцы произошедшего.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в районе шведской дипмиссии в Минске милиция ведет поиски двух участников белорусских протестов.Другая свидетельница этих событий сообщила, что двое мужчин опасались быть задержанными - их преследовали сотрудники силовых структур."За "беглецами" следовал ОМОН и милиция. Когда они перемахнули через ограду, (силовики) стали требовать от посольских, чтобы им их выдали. Но попасть на территорию им не удалось - не впустили", - сообщила собеседница.Спустя некоторое время двое мужчин опубликовали видео, в котором сообщили, что являются жителями Витебска. Они представились как Владислав и Виталий Кузьмич. Они рассказали, что их пытались задержать на протестной акции 6 сентября в Витебске, однако им удалось сбежать. По их словам, они скрывались четыре дня, опасаясь преследования.Как передает корреспондент РИА Новости, в сейчас обстановка вблизи посольства <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> спокойная. В дипмиссии отказались комментировать журналистам случившееся, а охранник, который дежурит на заднем дворе посольства, сказал, что "сейчас уже все нормально". При этом по-прежнему не ясно, встретился ли кто-то из шведской дипмиссии с двумя неизвестными или нет.Сейчас рядом с посольством дежурят несколько человек в штатском, при себе у них имеются рации. Предположительно, это сотрудники белорусских силовых структур. Они отказываются вступать в диалог и, когда кто-либо подходит к зданию или ограждению шведской дипмиссии, начинают записывать происходящее на видео.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577085155.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577050156.html
https://ria.ru/20200910/lukashenko-1577025394.html
Ну да, если приспичит вы только в дружеский туалет бежите.
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швеция
белоруссия
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, швеция, белоруссия, в мире

Два белоруса перелезли через забор посольства Швеции, спасаясь от милиции

15:48 11.09.2020 (обновлено: 16:19 11.09.2020)
2407
© РИА НовостиДвое граждан Белоруссии перелезли через ограду шведского посольства в Минске
Двое граждан Белоруссии перелезли через ограду шведского посольства в Минске - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Двое граждан Белоруссии в пятницу перелезли через ограду посольства Швеции в Минске, предположительно, чтобы попросить там политического убежища, рассказали РИА Новости очевидцы произошедшего.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в районе шведской дипмиссии в Минске милиция ведет поиски двух участников белорусских протестов.
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"Это были двое белорусских граждан. Сегодня они попытались попасть в здание посольства, но им было отказано, поэтому они перелезли через ограждение и так попали на территорию диппредставительства", - рассказал агентству один из очевидцев.
Другая свидетельница этих событий сообщила, что двое мужчин опасались быть задержанными - их преследовали сотрудники силовых структур.
"За "беглецами" следовал ОМОН и милиция. Когда они перемахнули через ограду, (силовики) стали требовать от посольских, чтобы им их выдали. Но попасть на территорию им не удалось - не впустили", - сообщила собеседница.
Спустя некоторое время двое мужчин опубликовали видео, в котором сообщили, что являются жителями Витебска. Они представились как Владислав и Виталий Кузьмич. Они рассказали, что их пытались задержать на протестной акции 6 сентября в Витебске, однако им удалось сбежать. По их словам, они скрывались четыре дня, опасаясь преследования.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в сейчас обстановка вблизи посольства Швеции спокойная. В дипмиссии отказались комментировать журналистам случившееся, а охранник, который дежурит на заднем дворе посольства, сказал, что "сейчас уже все нормально". При этом по-прежнему не ясно, встретился ли кто-то из шведской дипмиссии с двумя неизвестными или нет.
Сейчас рядом с посольством дежурят несколько человек в штатском, при себе у них имеются рации. Предположительно, это сотрудники белорусских силовых структур. Они отказываются вступать в диалог и, когда кто-либо подходит к зданию или ограждению шведской дипмиссии, начинают записывать происходящее на видео.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоШвецияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну да, если приспичит вы только в дружеский туалет бежите.
11 сентября, 15:59
max parusmax parus
210016
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