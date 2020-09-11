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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200911/bednost-1577103404.html
Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты
Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, говорится в докладе ООН. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:28
2020-09-11T18:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великая депрессия (1929-1945)
оон
экономика
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Пандемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, говорится в <a href="https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/SRExtremePovertyIndex.aspx" target="_blank" rel="nofollow noopener">докладе ООН</a>.Как отметил представитель организации Оливье де Шуттер, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета. В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно."Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 процента по сравнению со сценарием "без COVID-19", — заявил он.Шуттер призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество. Многие семьи по всему миру, как отмечает докладчик, уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200911/myasnikov-1577100259.html
https://ria.ru/20200909/bednost-1577008620.html
Глобалисты будут прививать от ковида , то есть сокращать население мира . России не привыкать , в нищете уже с 90-х.
22
Ну так в этом и был весь замысел Короны. Смертность годовая не скаканула, что означает полный цирк. Миллиардеры который постороили частное здравохранение делают операции детям только за сотни и миллионы долларов а тут смотри решили отойти от своих принципов наживы и позаботиться о простых сметрных?)))) Всё целенаправленно . Возможножная вакцина "Спутник" и есть причина ситуации с Навальным и прочие наезды. Россия снова не слушается мировых кукловодов от того каждый день летают Бомбадировщики у границ, Меркель открыто говорит что все зависит от реакции РФ на ситуацию. Нефть обрушали и скупают за копейки банкротов сейчас. Плюс народ обеднел и стал нервный на фоне низких цен на нефть и безденежья народа очень легко цветные революции а нефтяных странах делать
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, великая депрессия (1929-1945), оон, экономика

Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты

16:28 11.09.2020 (обновлено: 18:00 11.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевБездомные на улицах Сан-Франциско
Бездомные на улицах Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, говорится в докладе ООН.
Как отметил представитель организации Оливье де Шуттер, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета. В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно.
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"Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 процента по сравнению со сценарием "без COVID-19", — заявил он.
Шуттер призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.
Многие семьи по всему миру, как отмечает докладчик, уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Великая депрессия (1929-1945)ООНЭкономика
Популярные комментарии
Глобалисты будут прививать от ковида , то есть сокращать население мира . России не привыкать , в нищете уже с 90-х.
11 сентября, 18:05
Двадцатый трестДвадцатый трест
8201011
Ну так в этом и был весь замысел Короны. Смертность годовая не скаканула, что означает полный цирк. Миллиардеры который постороили частное здравохранение делают операции детям только за сотни и миллионы долларов а тут смотри решили отойти от своих принципов наживы и позаботиться о простых сметрных?)))) Всё целенаправленно . Возможножная вакцина "Спутник" и есть причина ситуации с Навальным и прочие наезды. Россия снова не слушается мировых кукловодов от того каждый день летают Бомбадировщики у границ, Меркель открыто говорит что все зависит от реакции РФ на ситуацию. Нефть обрушали и скупают за копейки банкротов сейчас. Плюс народ обеднел и стал нервный на фоне низких цен на нефть и безденежья народа очень легко цветные революции а нефтяных странах делать
11 сентября, 16:35
ИШИван Широн
1511003
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