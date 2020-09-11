https://ria.ru/20200911/baykal-1577091435.html

Сигал рассказал, как привлечь внимание к проблеме загрязнения Байкала

Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал считает, что к проблеме загрязнения Байкала необходимо привлекать внимание через средства... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:54

2020-09-11T13:54

2020-09-11T13:54

новости - экология

байкал

стивен сигал

общество

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" <a href="https://ria.ru/person_Stiven_Sigal" target="_blank">Стивен Сигал</a> считает, что к проблеме загрязнения <a href="https://ria.ru/location_Bajjkal_2" target="_blank">Байкала</a> необходимо привлекать внимание через средства массовой информации.Ранее пресс-служба партии "За правду" сообщила, что Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал.По его словам, он с малых лет, как может, пытается помогать экологии и окружающей среде, он снялся в двух фильмах, которые касаются этой проблематики, и именно кино является важнейшим из искусств, которое помогает образовывать население, особенно в младшем возрасте.Кроме того, Сигал отметил, что одна из задач проекта заключается в усилении уголовной ответственности за загрязнение озера Байкал, потому что оно обеспечивает водой не только Россию, но и планету, и любой человек, который загрязняет его, загрязняет планету в целом."Я лично хочу попытаться сделать все, что я могу и помочь повлиять на эту ситуацию... И если они (люди) будут знать, что им грозит тюремный срок, то они хорошо подумают перед тем, как что-то нарушить. Мы это делаем для Матушки-Земли, для неба, для воздуха, ведь именно из этого мы получаем пищу, которую мы потребляем и воду, которую мы пьем... Наша задача - сделать систему, которая позволит усилить иммунитет, чтобы люди меньше болели и тем самым защитить воздушное и водное пространство", - добавил актер.

https://ria.ru/20200803/1575305040.html

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байкал

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, байкал, стивен сигал, общество