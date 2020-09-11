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Сигал рассказал, как привлечь внимание к проблеме загрязнения Байкала
Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал считает, что к проблеме загрязнения Байкала необходимо привлекать внимание через средства... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:54
2020-09-11T13:54
новости - экология
байкал
стивен сигал
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" <a href="https://ria.ru/person_Stiven_Sigal" target="_blank">Стивен Сигал</a> считает, что к проблеме загрязнения <a href="https://ria.ru/location_Bajjkal_2" target="_blank">Байкала</a> необходимо привлекать внимание через средства массовой информации.Ранее пресс-служба партии "За правду" сообщила, что Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал.По его словам, он с малых лет, как может, пытается помогать экологии и окружающей среде, он снялся в двух фильмах, которые касаются этой проблематики, и именно кино является важнейшим из искусств, которое помогает образовывать население, особенно в младшем возрасте.Кроме того, Сигал отметил, что одна из задач проекта заключается в усилении уголовной ответственности за загрязнение озера Байкал, потому что оно обеспечивает водой не только Россию, но и планету, и любой человек, который загрязняет его, загрязняет планету в целом."Я лично хочу попытаться сделать все, что я могу и помочь повлиять на эту ситуацию... И если они (люди) будут знать, что им грозит тюремный срок, то они хорошо подумают перед тем, как что-то нарушить. Мы это делаем для Матушки-Земли, для неба, для воздуха, ведь именно из этого мы получаем пищу, которую мы потребляем и воду, которую мы пьем... Наша задача - сделать систему, которая позволит усилить иммунитет, чтобы люди меньше болели и тем самым защитить воздушное и водное пространство", - добавил актер.
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новости - экология, байкал, стивен сигал, общество

Сигал рассказал, как привлечь внимание к проблеме загрязнения Байкала

13:54 11.09.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Голливудский актер, член политсовета партии "За правду" Стивен Сигал считает, что к проблеме загрязнения Байкала необходимо привлекать внимание через средства массовой информации.
Ранее пресс-служба партии "За правду" сообщила, что Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал.

"Сейчас все смотрят телевизор, особенно в период пандемии, когда люди находятся дома. Наша задача - использовать и средства массовой информации для того, чтобы донести этот посыл не только до тех людей, которые живут в регионе Байкала, но и до мировой общественности, чтобы все внимание было приковано к этому вопросу", - сказал Сигал на пресс-конференции.

По его словам, он с малых лет, как может, пытается помогать экологии и окружающей среде, он снялся в двух фильмах, которые касаются этой проблематики, и именно кино является важнейшим из искусств, которое помогает образовывать население, особенно в младшем возрасте.
Кроме того, Сигал отметил, что одна из задач проекта заключается в усилении уголовной ответственности за загрязнение озера Байкал, потому что оно обеспечивает водой не только Россию, но и планету, и любой человек, который загрязняет его, загрязняет планету в целом.
"Я лично хочу попытаться сделать все, что я могу и помочь повлиять на эту ситуацию... И если они (люди) будут знать, что им грозит тюремный срок, то они хорошо подумают перед тем, как что-то нарушить. Мы это делаем для Матушки-Земли, для неба, для воздуха, ведь именно из этого мы получаем пищу, которую мы потребляем и воду, которую мы пьем... Наша задача - сделать систему, которая позволит усилить иммунитет, чтобы люди меньше болели и тем самым защитить воздушное и водное пространство", - добавил актер.
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Новости - ЭкологияБайкалСтивен СигалОбщество
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