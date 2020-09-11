Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200911/bayden-1577078111.html
Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
Журналист РИА Новости получил от штаба кандидата в президенты Джо Байдена электронное письмо с просьбой поддержать его кампанию. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:13
2020-09-11T11:16
россия
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073411_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3a1ffb7576ac9cfbab3b43db6d58af05.jpg
<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Журналист РИА Новости получил от штаба кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> электронное письмо с просьбой поддержать его кампанию.Выборы президента <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пройдут 3 ноября, не считая массового досрочного голосования, которое начинается уже в сентябре. Главный соперник <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> (действующего президента и кандидата от республиканской партии) - бывший вице-президент США, демократ Джо Байден.Журналист РИА Новости зарегистрировался на официальном сайте президентской кампании кандидата в президенты Байдена, чтобы получать сообщения о ходе кампании, предстоящих встречах кандидата в президенты с избирателями и других новостях, касающихся графика Байдена и кандидата демократов в вице-президенты Камалы Харрис. Но, несмотря на то, что регистрировался с территории России и с российского IP-адреса, получил и письмо от Джо Байдена и его предвыборного штаба с просьбой поддержать его кампанию. В копилку президентской кампании предлагается перевести 15, 25, 50, 100, 250, 500 или 1000 долларов. Существует и опция перечислить столько денег, сколько пожелает избиратель.
https://ria.ru/20200909/bayden-1576939897.html
3
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576073411_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_1e753e913c2e5d2ab79f762e54acbbe6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости

11:13 11.09.2020 (обновлено: 11:16 11.09.2020)
223
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден на съезде Демократической партии
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Журналист РИА Новости получил от штаба кандидата в президенты Джо Байдена электронное письмо с просьбой поддержать его кампанию.
Выборы президента США пройдут 3 ноября, не считая массового досрочного голосования, которое начинается уже в сентябре. Главный соперник Дональда Трампа (действующего президента и кандидата от республиканской партии) - бывший вице-президент США, демократ Джо Байден.
Журналист РИА Новости зарегистрировался на официальном сайте президентской кампании кандидата в президенты Байдена, чтобы получать сообщения о ходе кампании, предстоящих встречах кандидата в президенты с избирателями и других новостях, касающихся графика Байдена и кандидата демократов в вице-президенты Камалы Харрис. Но, несмотря на то, что регистрировался с территории России и с российского IP-адреса, получил и письмо от Джо Байдена и его предвыборного штаба с просьбой поддержать его кампанию. В копилку президентской кампании предлагается перевести 15, 25, 50, 100, 250, 500 или 1000 долларов. Существует и опция перечислить столько денег, сколько пожелает избиратель.
Охрана возле Национального памятника Форт МакГенри в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00Президентские выборы в США - 2020
Решающая схватка за Белый дом. Победителя определит главный фактор
1281001
Обсудить 3
РоссияДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Пастух выгоняет отару овец на пастбище
В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
Пассажиры в аэропорту Шереметьево
Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
Алексей Навальный
МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
Алексей Навальный
Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
Здание МИД России
МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
Алексей Навальный
В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине
Bloomberg: по крупнейшей экономике Европы нанесли серьезный удар
Здание Белого дома в Вашингтоне
Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
Фотография бабушки пользователя Bumbly_B в Reddit, сделанная в 1973 году
В Сети поразились старой фотографией, значительно опередившей свое время
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
Салон эконом-класса дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350 XWB в аропорту Шереметьево
Неожиданная поза стюардессы в самолете поразила пользователей Сети
Бюст И. В. Сталина на могиле у Кремлевской стены в Москве
Кончаловский назвал развенчание культа личности Сталина ошибкой Хрущева
Тележка с продуктами в супермаркете
В российских магазинах хотят ввести двойные ценники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21МИД оценил ситуацию с правами русскоязычного населения на Украине
11:13Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости
11:13В Астраханской области пастух и несколько овец погибли от удара молнии
11:12Туристы рассказали, готовы ли лететь на зарубежные курорты с пересадками
11:09В МИД прокомментировали заявления Чехии по Навальному
11:03Бундестаг и Госдума призвали разграничить вопросы в ситуации с Навальным
10:52МВД выяснило, где ел Навальный перед посадкой в самолет
10:49МИД прокомментировал стабилизацию отношений России и США
10:49В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России
10:48Маргарита Симоньян сделала прививку от COVID-19
10:47Глава района в Башкирии получил замечание за поведение на акции на Куштау
10:47Захарова прокомментировала заявления США о вмешательстве России в выборы
10:44В Госдуме оценили идею ввести двойные ценники в магазинах
10:36Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
10:34В России за сутки вылечились от коронавируса 5734 пациента
10:34В Белоруссии адвокат члена КС Знака обжаловал его заключение под стражу
10:33В России за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
10:33В бундестаге и Госдуме выпустили заявление по ситуации с Навальным
10:33Названы регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
10:32В России выявили 5504 новых случая коронавируса
Лента новостейМолния