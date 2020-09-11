https://ria.ru/20200911/bayden-1577078111.html

Штаб Байдена попросил денег у журналиста РИА Новости

Журналист РИА Новости получил от штаба кандидата в президенты Джо Байдена электронное письмо с просьбой поддержать его кампанию. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:13

2020-09-11T11:13

2020-09-11T11:16

россия

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен – РИА Новости.</strong> Журналист РИА Новости получил от штаба кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байдена</a> электронное письмо с просьбой поддержать его кампанию.Выборы президента <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> пройдут 3 ноября, не считая массового досрочного голосования, которое начинается уже в сентябре. Главный соперник <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональда Трампа</a> (действующего президента и кандидата от республиканской партии) - бывший вице-президент США, демократ Джо Байден.Журналист РИА Новости зарегистрировался на официальном сайте президентской кампании кандидата в президенты Байдена, чтобы получать сообщения о ходе кампании, предстоящих встречах кандидата в президенты с избирателями и других новостях, касающихся графика Байдена и кандидата демократов в вице-президенты Камалы Харрис. Но, несмотря на то, что регистрировался с территории России и с российского IP-адреса, получил и письмо от Джо Байдена и его предвыборного штаба с просьбой поддержать его кампанию. В копилку президентской кампании предлагается перевести 15, 25, 50, 100, 250, 500 или 1000 долларов. Существует и опция перечислить столько денег, сколько пожелает избиратель.

https://ria.ru/20200909/bayden-1576939897.html

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, сша, в мире