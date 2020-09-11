https://ria.ru/20200911/balbek-1577120255.html

Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал болтологией слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о невозможности выполнения минских соглашений. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T22:06

2020-09-11T22:06

2020-09-11T22:06

руслан бальбек

леонид кравчук

госдума рф

украина

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> назвал болтологией слова бывшего президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Кравчука</a> о невозможности выполнения минских соглашений.Глава украинской делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук ранее заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".Он добавил, что Кравчук зондирует общественное мнение на предмет того, будет ли скандал, если <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> откажется от выполнения минских соглашений. По мнению Бальбека, позиция официального <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в этом случае никого в России и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> не удивит.

https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577064565.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан бальбек, леонид кравчук, госдума рф, украина