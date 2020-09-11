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https://ria.ru/20200911/balbek-1577120255.html
Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал болтологией слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о невозможности выполнения минских соглашений. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T22:06
2020-09-11T22:06
руслан бальбек
леонид кравчук
госдума рф
украина
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a> назвал болтологией слова бывшего президента Украины <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Кравчука</a> о невозможности выполнения минских соглашений.Глава украинской делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук ранее заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".Он добавил, что Кравчук зондирует общественное мнение на предмет того, будет ли скандал, если <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> откажется от выполнения минских соглашений. По мнению Бальбека, позиция официального <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в этом случае никого в России и <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> не удивит.
https://ria.ru/20200910/integratsiya-1577064565.html
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руслан бальбек, леонид кравчук, госдума рф, украина

Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях

22:06 11.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал болтологией слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о невозможности выполнения минских соглашений.
Глава украинской делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук ранее заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".

"Болтология вместо конкретных действий. Сколько бы ни ходили вокруг да около украинские политики у монумента минских соглашений, никакого результата не будет: либо они выполняют подписанное, либо пусть открыто заявляют на весь мир об отказе выполнять международное соглашение", - сказал Бальбек РИА Новости.

Он добавил, что Кравчук зондирует общественное мнение на предмет того, будет ли скандал, если Украина откажется от выполнения минских соглашений. По мнению Бальбека, позиция официального Киева в этом случае никого в России и Европе не удивит.

"Сегодня украинское государство - это некая доярка Груня, которая мечется между коров, пытаясь найти самую дойную. В итоге стадо разбежалось, а Груня осталась с пустым ведром, и теперь у нее и коровы виноваты, и погода не та, и выполнять свои обязанности она не будет, потому что "все против нее", - добавил Бальбек.

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
10 сентября, 21:15
Бальбек ответил на слова посла Украины об интеграции России и Белоруссии
8140003
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Руслан БальбекЛеонид КравчукГосдума РФУкраина
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