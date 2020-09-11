Бальбек ответил на слова Кравчука о минских соглашениях
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал болтологией слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука о невозможности выполнения минских соглашений.
Глава украинской делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчук ранее заявил, что выполнить минские соглашения сейчас нельзя из-за невозможности проведения выборов в Донбассе в текущих условиях, и отметил, что выходом из ситуации может стать "нормандский формат".
"Болтология вместо конкретных действий. Сколько бы ни ходили вокруг да около украинские политики у монумента минских соглашений, никакого результата не будет: либо они выполняют подписанное, либо пусть открыто заявляют на весь мир об отказе выполнять международное соглашение", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Сегодня украинское государство - это некая доярка Груня, которая мечется между коров, пытаясь найти самую дойную. В итоге стадо разбежалось, а Груня осталась с пустым ведром, и теперь у нее и коровы виноваты, и погода не та, и выполнять свои обязанности она не будет, потому что "все против нее", - добавил Бальбек.
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