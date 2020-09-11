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https://ria.ru/20200911/avtodor-1577101497.html
"Автодор" хочет построить скоростную автодорогу по "Золотому кольцу"
"Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T16:04
2020-09-11T16:04
автодор
московская область (подмосковье)
тверь
кострома
экономика
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<strong>СОЧИ/МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_avtodor/" target="_blank">"Автодор"</a> рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому "Золотому кольцу" России, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.Как следует из презентации, дорога Р-132 "Золотое кольцо" протяженностью 1515 километров должна напрямую соединить города из соседних с Московской областей, известные своими историко-культурными достопримечательностями: Ярославль, <a href="http://ria.ru/location_Kostroma/" target="_blank" data-auto="true">Кострому</a>, Иваново, Владимир, Рязань, <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Тулу</a>, Калугу, Вязьму, Ржев, Тверь.Среди целей проекта были обозначены реализация решений правительства по расширению сети скоростных дорог, содействие выведению на новый уровень туристической отрасли через организацию безостановочного скоростного движения между городами Золотого кольца, привлечение частных инвестиций, включая иностранные, в развитие инфраструктуры.По словам предправления "Автодора" <a href="http://ria.ru/person_vyacheslav-petushenko/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслава Петушенко</a>, в плане госкомпании этого проекта пока нет, и приоритет у него ниже, чем у того же "Южного кластера" вдоль Черноморского побережья Кавказа. Этот проект представлен на рассмотрение только потому, что большинство его участков уже существует, пояснил он."Надо успеть построить дороги, чтобы там было для кого. А так, население-то вокруг, не могу сказать, что растет крепко. Тверская, <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославская области</a>... Все же стремятся в большие города. А сейчас за счет того, что возникают большие социальные программы, и сельское хозяйство, и все – это же надо грузы привозить, это же себестоимость. Каждая буханка хлеба при скорости движения 110 км/ч становится дешевле за счет скорости передвижения", - также продолжает он.
https://ria.ru/20200828/tavrida-1576448281.html
https://ria.ru/20200807/1575493571.html
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московская область (подмосковье)
тверь
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автодор, московская область (подмосковье), тверь, кострома, экономика

"Автодор" хочет построить скоростную автодорогу по "Золотому кольцу"

16:04 11.09.2020
1095
© Depositphotos / bbsferrariНикитский монастырь в Переславле-Залесском
Никитский монастырь в Переславле-Залесском - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / bbsferrari
Никитский монастырь в Переславле-Залесском. Архивное фото
СОЧИ/МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. "Автодор" рассматривает ряд перспективных дорожных проектов, в том числе строительство на основе имеющейся сети дорог скоростной автотрассы по так называемому "Золотому кольцу" России, следует из презентации госкомпании, показанной на форуме по интеллектуальным транспортным системам.
Как следует из презентации, дорога Р-132 "Золотое кольцо" протяженностью 1515 километров должна напрямую соединить города из соседних с Московской областей, известные своими историко-культурными достопримечательностями: Ярославль, Кострому, Иваново, Владимир, Рязань, Тулу, Калугу, Вязьму, Ржев, Тверь.
Вслед за Путиным: журналист проехал по новой трассе Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
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Среди целей проекта были обозначены реализация решений правительства по расширению сети скоростных дорог, содействие выведению на новый уровень туристической отрасли через организацию безостановочного скоростного движения между городами Золотого кольца, привлечение частных инвестиций, включая иностранные, в развитие инфраструктуры.
По словам предправления "Автодора" Вячеслава Петушенко, в плане госкомпании этого проекта пока нет, и приоритет у него ниже, чем у того же "Южного кластера" вдоль Черноморского побережья Кавказа. Этот проект представлен на рассмотрение только потому, что большинство его участков уже существует, пояснил он.
"Они существуют, только качество их таково, что на сегодняшний день говорить о том, что все они будут задействованы, невозможно, потому что через населенные пункты, через светофоры, через пешеходные переходы трасса не поедет, она не удовлетворяет требованиям к скоростной дороге", - сказал Петушенко журналистам, отмечая, что сейчас многие водители, чтобы добраться из Ярославля в Тверь, предпочтут поехать через Москву, потому что так быстрее.
"Надо успеть построить дороги, чтобы там было для кого. А так, население-то вокруг, не могу сказать, что растет крепко. Тверская, Ярославская области... Все же стремятся в большие города. А сейчас за счет того, что возникают большие социальные программы, и сельское хозяйство, и все – это же надо грузы привозить, это же себестоимость. Каждая буханка хлеба при скорости движения 110 км/ч становится дешевле за счет скорости передвижения", - также продолжает он.
Автомагистраль - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
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Минтранс предложил повысить максимальную скорость на дорогах
2841024
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АвтодорМосковская область (Подмосковье)ТверьКостромаЭкономика
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