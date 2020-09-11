https://ria.ru/20200911/ataka-1577069980.html

Талибы убили 16 афганских солдат и полицейских, сообщил источник

Не менее 16 афганских солдат и полицейских погибли, несколько получили ранения при атаке талибов на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T07:02

2020-09-11T07:02

2020-09-11T07:38

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости.</strong> Не менее 16 афганских солдат и полицейских погибли, несколько получили ранения при атаке талибов на востоке Афганистана, сообщил РИА Новости местный источник.По словам собеседника агентства, боевики "Талибана" напали на позиции афганских служб безопасности в районе Хогьяни в провинции Нангархар.МИД <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank">Катара</a> ранее сообщил, что межафганские переговоры в Дохе начнутся 12 сентября. Член руководства "Талибана" Абдул Гани Барадар и представители делегации радикального движения прибыли в катарскую столицу. Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил, что движение сформировало делегацию для участия в переговорах с правительством Афганистана, в нее вошел 21 человек.В начале августа члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) решили освободить оставшихся 400 членов "Талибана". Это было условием талибов для начала межафганских переговоров. Позднее член переговорной группы правительства Афганистана Ахмад Надер Надери сообщил РИА Новости, что началу переговоров между афганскими властями и радикальным движением больше ничего не препятствует, причин затягивать переговоры нет.В конце февраля на церемонии в Катаре <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank">Афганистана</a> за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. Американские военные покинули пять баз в стране в рамках этого соглашения.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, катар, сша, афганистан, талибан, в мире