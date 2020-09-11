https://ria.ru/20200911/asean-1577087691.html
Россия и Китай видят попытки внести разлад в АСЕАН
Россия и Китай видят попытки внести разлад в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:04
2020-09-11T13:04
2020-09-11T13:04
россия
ван и (политик)
сергей лавров
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> видят попытки внести разлад в Ассоциации государств <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> (АСЕАН), заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы высказались в поддержку асеаноцентричной региональной архитектуры безопасности в вопросах продвижения объединительной повестки дня, за сохранение в данных механизмах консенсусной формы работы и консенсусной формы принятия решений, как это всегда было в рамках АСЕАН и тех структур, которые образовались вокруг этой ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции с китайским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Van_I/" target="_blank" data-auto="true">Ван И</a>.
https://ria.ru/20200626/1573475681.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ван и (политик), сергей лавров, китай, в мире