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Россия и Китай видят попытки внести разлад в АСЕАН
Россия и Китай видят попытки внести разлад в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T13:04
2020-09-11T13:04
россия
ван и (политик)
сергей лавров
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> видят попытки внести разлад в Ассоциации государств <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> (АСЕАН), заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы высказались в поддержку асеаноцентричной региональной архитектуры безопасности в вопросах продвижения объединительной повестки дня, за сохранение в данных механизмах консенсусной формы работы и консенсусной формы принятия решений, как это всегда было в рамках АСЕАН и тех структур, которые образовались вокруг этой ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции с китайским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Van_I/" target="_blank" data-auto="true">Ван И</a>.
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россия, ван и (политик), сергей лавров, китай, в мире

Россия и Китай видят попытки внести разлад в АСЕАН

13:04 11.09.2020
629
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Москве
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Россия и Китай видят попытки внести разлад в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы высказались в поддержку асеаноцентричной региональной архитектуры безопасности в вопросах продвижения объединительной повестки дня, за сохранение в данных механизмах консенсусной формы работы и консенсусной формы принятия решений, как это всегда было в рамках АСЕАН и тех структур, которые образовались вокруг этой ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.
"Мы видим попытки внести разлад в ряды членов АСЕАН все в тех же целях отойти от консенсусных методов работы и нагнетать конфронтацию в этом общем для всех нас регионе", - отметил министр.
Участник саммита Россия — АСЕАН фотографирует флаги в конгресс-центре в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня, 00:19
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
1300001
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РоссияВан И (политик)Сергей ЛавровКитайВ мире
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