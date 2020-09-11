https://ria.ru/20200911/asean-1577087691.html

Россия и Китай видят попытки внести разлад в АСЕАН

Россия и Китай видят попытки внести разлад в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:04

2020-09-11T13:04

2020-09-11T13:04

россия

ван и (политик)

сергей лавров

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> видят попытки внести разлад в Ассоциации государств <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> (АСЕАН), заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Мы высказались в поддержку асеаноцентричной региональной архитектуры безопасности в вопросах продвижения объединительной повестки дня, за сохранение в данных механизмах консенсусной формы работы и консенсусной формы принятия решений, как это всегда было в рамках АСЕАН и тех структур, которые образовались вокруг этой ассоциации государств Юго-Восточной Азии", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции с китайским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Van_I/" target="_blank" data-auto="true">Ван И</a>.

https://ria.ru/20200626/1573475681.html

россия

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ван и (политик), сергей лавров, китай, в мире