https://ria.ru/20200911/armiya-1577074436.html

В Баренцевом море прошли учения с участием атомных подлодок

Многоцелевая атомная подлодка Северного флота в рамках учений в Баренцевом море выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели, сообщает... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:59

2020-09-11T09:59

2020-09-11T09:59

россия

баренцево море

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Многоцелевая атомная подлодка <a href="https://ria.ru/organization_Severnyjj_flot_VMF_Rossii" target="_blank">Северного флота</a> в рамках учений в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a> выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели, сообщает пресс-служба флота.Стрельба с подлодки была проведена подводной ракетой без боевой части.Пресс-служба напомнила, что несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.

https://ria.ru/20200910/apl-1576979250.html

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россия

баренцево море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность