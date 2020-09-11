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В Баренцевом море прошли учения с участием атомных подлодок
Многоцелевая атомная подлодка Северного флота в рамках учений в Баренцевом море выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели, сообщает... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:59
2020-09-11T09:59
россия
баренцево море
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Многоцелевая атомная подлодка <a href="https://ria.ru/organization_Severnyjj_flot_VMF_Rossii" target="_blank">Северного флота</a> в рамках учений в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a> выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели, сообщает пресс-служба флота.Стрельба с подлодки была проведена подводной ракетой без боевой части.Пресс-служба напомнила, что несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.
https://ria.ru/20200910/apl-1576979250.html
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россия
баренцево море
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россия, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В Баренцевом море прошли учения с участием атомных подлодок

09:59 11.09.2020
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Многоцелевая атомная подлодка Северного флота в рамках учений в Баренцевом море выполнила стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели, сообщает пресс-служба флота.
"Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который также обозначил применение ракетного подводного оружия", - говорится в сообщении.
Стрельба с подлодки была проведена подводной ракетой без боевой части.
Пресс-служба напомнила, что несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.
Запуск ракеты Булава по полигону Кура с подводного крейсера Юрий Долгорукий в Белом море - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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РоссияБаренцево мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
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