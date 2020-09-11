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В Москве арестовали сына депутата Госдумы Гаджиева
Дорогомиловский суд Москвы арестовал сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:38
2020-09-11T17:38
госдума рф
единая россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Дорогомиловский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал сына депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Мурада Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений.По её словам, Гаджиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений).Как уточнил агентству источник, его отец Мурад Гаджиев - депутат Госдумы от Дагестана, входит во фракцию "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".
https://ria.ru/20200729/1575121743.html
Опять Единая Россия, хоть бы название поменяли, ну какое у меня единство с Абрамовичем, Дерипаской, или тем же Гаджиевым? И таких как я - большинство, а таких как они меньшинство. Может у них другая? Их Единая Россия?
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60
госдума рф, единая россия, москва, происшествия

В Москве арестовали сына депутата Госдумы Гаджиева

17:38 11.09.2020
13014
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений.
"Гаджиеву Абдулгамиду Мурадовичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 октября", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По её словам, Гаджиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений).
Как уточнил агентству источник, его отец Мурад Гаджиев - депутат Госдумы от Дагестана, входит во фракцию "Единая Россия".
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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18645047
Обсудить 5
Госдума РФЕдиная РоссияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Опять Единая Россия, хоть бы название поменяли, ну какое у меня единство с Абрамовичем, Дерипаской, или тем же Гаджиевым? И таких как я - большинство, а таких как они меньшинство. Может у них другая? Их Единая Россия?
11 сентября, 18:10
Александр НевскийАлександр Невский
2400006
Делаем ставки? Отмажется
11 сентября, 18:23
max parusmax parus
1131111
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