https://ria.ru/20200911/arest-1577107652.html
В Москве арестовали сына депутата Госдумы Гаджиева
Дорогомиловский суд Москвы арестовал сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T17:38
2020-09-11T17:38
2020-09-11T17:38
госдума рф
единая россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Дорогомиловский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал сына депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Мурада Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений.По её словам, Гаджиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений).Как уточнил агентству источник, его отец Мурад Гаджиев - депутат Госдумы от Дагестана, входит во фракцию "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".
https://ria.ru/20200729/1575121743.html
Александр Невский
Опять Единая Россия, хоть бы название поменяли, ну какое у меня единство с Абрамовичем, Дерипаской, или тем же Гаджиевым? И таких как я - большинство, а таких как они меньшинство. Может у них другая? Их Единая Россия?
30
max parus
Делаем ставки? Отмажется
18
5
москва
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, единая россия, москва, происшествия