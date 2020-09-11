https://ria.ru/20200911/arest-1577107652.html

В Москве арестовали сына депутата Госдумы Гаджиева

Дорогомиловский суд Москвы арестовал сына депутата Госдумы Мурада Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T17:38

2020-09-11T17:38

2020-09-11T17:38

госдума рф

единая россия

москва

происшествия

https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1400x0_80_0_0_53ecfe0c29cf6430cc67c5a577a2f11d.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Дорогомиловский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал сына депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Мурада Гаджиева за групповое избиение из хулиганских побуждений.По её словам, Гаджиев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами "г", "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенная группой лиц из хулиганских побуждений).Как уточнил агентству источник, его отец Мурад Гаджиев - депутат Госдумы от Дагестана, входит во фракцию "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".

https://ria.ru/20200729/1575121743.html

Александр Невский

Опять Единая Россия, хоть бы название поменяли, ну какое у меня единство с Абрамовичем, Дерипаской, или тем же Гаджиевым? И таких как я - большинство, а таких как они меньшинство. Может у них другая? Их Единая Россия?

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