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Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест
Фрунзенский суд Владивостока отправил под домашний арест подозреваемого в отмывании денег бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, сообщила РИА... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T10:36
2020-09-11T10:36
василий усольцев
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Фрунзенский суд <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> отправил под домашний арест подозреваемого в отмывании денег бывшего вице-губернатора Приморья <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Usolcev/" target="_blank" data-auto="true">Василия Усольцева</a>, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по краю Аврора Римская.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ сообщал, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере".По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Приморского края незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. "В целях сокрытия своих преступных доходов он перевел более 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет организации. Тем самым он легализовал полученные деньги, информировало ведомство. Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменяется легализация денег бывшего чиновника. Подозреваемые задержаны, сообщал СК."По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила Римская.Ранее Усольцев был осужден по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него наложен запрет на занятие определённых должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации края, в которой он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.
https://ria.ru/20200723/1574769801.html
владивосток
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василий усольцев, следственный комитет россии (ск рф), владивосток, приморский край, происшествия

Бывшего вице-губернатора Приморья отправили под домашний арест

10:36 11.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВасилий Усольцев
Василий Усольцев - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Василий Усольцев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Фрунзенский суд Владивостока отправил под домашний арест подозреваемого в отмывании денег бывшего вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по краю Аврора Римская.
Ранее СК РФ сообщал, что уголовное дело возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края и генерального директора коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная в особо крупном размере", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенная в особо крупном размере".
По версии следствия, с 28 января 2014 года по 7 ноября 2017 года первый вице-губернатор Приморского края незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. "В целях сокрытия своих преступных доходов он перевел более 143,5 миллиона рублей в качестве процентного займа на счет организации. Тем самым он легализовал полученные деньги, информировало ведомство. Второму фигуранту, гендиректору фирмы, вменяется легализация денег бывшего чиновника. Подозреваемые задержаны, сообщал СК.
"По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщила Римская.
Ранее Усольцев был осужден по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Помимо штрафа в 6,3 миллиона рублей на него наложен запрет на занятие определённых должностей сроком на 2 года 10 месяцев. Из администрации края, в которой он курировал вопросы транспорта и дорожного хозяйства, промышленности, лицензирования и торговли, Усольцев уволился в ноябре 2017 года.
Артемий Кызласов - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 10:47
Суд заключил под домашний арест свердловского экс-замминистра экономики
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Василий УсольцевСледственный комитет России (СК РФ)ВладивостокПриморский крайПроисшествия
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