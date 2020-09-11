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Назван средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом
Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог... РИА Новости, 11.09.2020
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здоровье - общество
евгений брюн
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Brjun/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Брюн</a>.
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здоровье - общество, евгений брюн, москва, общество

Назван средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом

09:02 11.09.2020 (обновлено: 09:45 11.09.2020)
1571
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель разливает водку в пивном баре
Посетитель разливает водку в пивном баре - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посетитель разливает водку в пивном баре. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы Евгений Брюн.
"Формирование злоупотребления алкоголем занимает много лет, от пяти до десяти. Поэтому пик алкогольных проблем приходится на возраст после 30. От 30 до 50 - это основная масса наших больных алкоголизмом", - рассказал Брюн.
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Здоровье - ОбществоЕвгений БрюнМоскваОбщество
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