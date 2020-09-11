https://ria.ru/20200911/alkogolizm-1577071897.html

Назван средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом

Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T09:02

2020-09-11T09:02

2020-09-11T09:45

здоровье - общество

евгений брюн

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149430/67/1494306735_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_0be75260e9d21ef66d5521582374eaf5.jpg

<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Brjun/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Брюн</a>.

3

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, евгений брюн, москва, общество