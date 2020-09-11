https://ria.ru/20200911/alkogolizm-1577071897.html
Назван средний возраст россиян, страдающих алкоголизмом
Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог... РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T09:02
2020-09-11T09:02
2020-09-11T09:45
здоровье - общество
евгений брюн
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Большинство людей с алкогольной зависимостью - это граждане в возрасте от 30 до 50 лет, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ и департамента здравоохранения города Москвы <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Brjun/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Брюн</a>.
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, евгений брюн, москва, общество