Эксперт прокомментировал идею повышения возраста продажи алкоголя

"Лица младше 21 года будут меньше приобщаться к алкоголю. Нам иногда говорят, что будут какие-то нарушения, будут всё равно продавать, будут как-то искать алкоголь, но в целом всё равно это приведет к снижению потребления в этой возрастной группе. Через какое-то время люди младше 21 года будут это воспринимать как данность, как обычную историю. Я не думаю, что здесь будут какие-то серьезные противодействия",- заявил Брюн.