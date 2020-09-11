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https://ria.ru/20200911/alkogol-1577093744.html
Эксперт прокомментировал идею повышения возраста продажи алкоголя
Повышение минимального возраста продажи алкоголя приведёт к снижению потребления спиртного среди лиц младше 21 года, через определенное время после установления РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T14:22
2020-09-11T14:22
олег салагай
евгений брюн
общество
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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Повышение минимального возраста продажи алкоголя приведёт к снижению потребления спиртного среди лиц младше 21 года, через определенное время после установления такого ограничения новые правила будут восприниматься как данность, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Brjun/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Брюн</a>.Ранее замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a> заявил, что в России необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя.В России реализуется федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", включенный в нацпроект "Демография", который предполагает формирование системы мотивирования граждан вести здоровый образ жизни.
https://ria.ru/20200910/pivo-1577023689.html
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олег салагай, евгений брюн, общество

Эксперт прокомментировал идею повышения возраста продажи алкоголя

14:22 11.09.2020
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© Depositphotos / yacobchuk1 Молодые люди в пабе
Молодые люди в пабе - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Depositphotos / yacobchuk1
Молодые люди в пабе . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Повышение минимального возраста продажи алкоголя приведёт к снижению потребления спиртного среди лиц младше 21 года, через определенное время после установления такого ограничения новые правила будут восприниматься как данность, заявил РИА Новости главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что в России необходимо повысить минимальный возраст продажи алкоголя.
"Лица младше 21 года будут меньше приобщаться к алкоголю. Нам иногда говорят, что будут какие-то нарушения, будут всё равно продавать, будут как-то искать алкоголь, но в целом всё равно это приведет к снижению потребления в этой возрастной группе. Через какое-то время люди младше 21 года будут это воспринимать как данность, как обычную историю. Я не думаю, что здесь будут какие-то серьезные противодействия",- заявил Брюн.
В России реализуется федеральный проект "Укрепление общественного здоровья", включенный в нацпроект "Демография", который предполагает формирование системы мотивирования граждан вести здоровый образ жизни.
Открытая пивная банка - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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2040028
Обсудить 1
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