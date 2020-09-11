В Белоруссии завели уголовное дело из-за акций протеста 6 сентября
13:44 11.09.2020 (обновлено: 13:59 11.09.2020)
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Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске. Архивное фото
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с акциями протеста в Минске, прошедшими 6 сентября.
"По факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них - ред.)", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте белорусского СК.
В нем сказано, что в результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч белорусских рублей (порядка 866 тысяч российских рублей).
Отмечается, что подозреваемыми в совершении этого преступления признаны четверо граждан республики в возрасте от 18 до 32 лет.
"Кроме этого, 18-летняя девушка в связи с повреждением специального средства путем нанесения баллончиками с лакокрасочным веществом надписей признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 339 (хулиганство - ред.) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - указано в сообщении СК.
Белорусская милиция продолжает устанавливать лиц, причастных к противоправной деятельности, добавили в ведомстве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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