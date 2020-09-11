https://ria.ru/20200911/aktsii-1577090591.html

В Белоруссии завели уголовное дело из-за акций протеста 6 сентября

Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с акциями протеста в Минске, прошедшими 6 сентября. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T13:44

2020-09-11T13:44

2020-09-11T13:59

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576860558_0:0:3124:1757_1400x0_80_0_0_b5969bc585cf4f0d43280890674b8f1a.jpg

<strong>МИНСК, 11 сен - РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с акциями протеста в Минске, прошедшими 6 сентября.В нем сказано, что в результате остановки транспортного движения коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 30 тысяч белорусских рублей (порядка 866 тысяч российских рублей).Отмечается, что подозреваемыми в совершении этого преступления признаны четверо граждан республики в возрасте от 18 до 32 лет.Белорусская милиция продолжает устанавливать лиц, причастных к противоправной деятельности, добавили в ведомстве.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200907/provokatsii-1576861309.html

https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576983716.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия, в мире