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Культура
https://ria.ru/20200911/akter-1577082187.html
Умер актер из "Американской истории ужасов"
Актер Стиви Ли, известный по сериалу "Американская история ужасов" и фильму "Чудаки 3D", скончался в возрасте 54 лет, сообщила газета The Independent. РИА Новости, 11.09.2020
2020-09-11T11:58
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культура
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Актер Стиви Ли, известный по сериалу "Американская история ужасов" и фильму "Чудаки 3D", скончался в возрасте 54 лет, сообщила газета <a href="https://www.independent.co.uk/" target="_blank">The Independent</a>.В его <a href="https://ria.ru/tag_semja/" target="_blank">семье</a> подтвердили эту информацию и рассказали, что Ли умер "внезапно" в среду утром в своем доме.Стиви Ли был также популярным участником реслинг-боев и выходил под псевдонимом "Кукла Психо-карлик".В Сети отдали дань уважения покойному артисту и назвали его "легендой" и "крутейшим парнем в истории".
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сша, в мире

Умер актер из "Американской истории ужасов"

11:58 11.09.2020 (обновлено: 12:48 11.09.2020)
1573
© Craving Cars в YouTubeАктер Stevie Lee
Актер Stevie Lee - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
© Craving Cars в YouTube
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Актер Стиви Ли, известный по сериалу "Американская история ужасов" и фильму "Чудаки 3D", скончался в возрасте 54 лет, сообщила газета The Independent.
В его семье подтвердили эту информацию и рассказали, что Ли умер "внезапно" в среду утром в своем доме.
Стиви Ли был также популярным участником реслинг-боев и выходил под псевдонимом "Кукла Психо-карлик".
В Сети отдали дань уважения покойному артисту и назвали его "легендой" и "крутейшим парнем в истории".
Траурная свеча - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 04:12
Мистер Вселенная умер в 32 года
3134112
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