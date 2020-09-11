https://ria.ru/20200911/akter-1577082187.html

Умер актер из "Американской истории ужасов"

Актер Стиви Ли, известный по сериалу "Американская история ужасов" и фильму "Чудаки 3D", скончался в возрасте 54 лет, сообщила газета The Independent. РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T11:58

2020-09-11T11:58

2020-09-11T12:48

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<strong>МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. </strong>Актер Стиви Ли, известный по сериалу "Американская история ужасов" и фильму "Чудаки 3D", скончался в возрасте 54 лет, сообщила газета <a href="https://www.independent.co.uk/" target="_blank">The Independent</a>.В его <a href="https://ria.ru/tag_semja/" target="_blank">семье</a> подтвердили эту информацию и рассказали, что Ли умер "внезапно" в среду утром в своем доме.Стиви Ли был также популярным участником реслинг-боев и выходил под псевдонимом "Кукла Психо-карлик".В Сети отдали дань уважения покойному артисту и назвали его "легендой" и "крутейшим парнем в истории".

https://rsport.ria.ru/20200909/bodibilding-1576964183.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире