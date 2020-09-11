https://ria.ru/20200911/5g-1577081618.html

Российские сотовые операторы модернизируют сети до 5G-ready

Крупнейшие российские сотовые операторы модернизируют свои мобильные сети до уровня 5G-ready (готовые к внедрению 5G), сообщили РИА Новости представители... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T12:31

2020-09-11T12:31

2020-09-11T12:31

билайн

мегафон

huawei technologies

мтс

москва

московская область (подмосковье)

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.</strong> Крупнейшие российские сотовые операторы модернизируют свои мобильные сети до уровня 5G-ready (готовые к внедрению 5G), сообщили РИА Новости представители компаний.В частности, <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a> в пятницу объявил о начале масштабной модернизации мобильной сети в Москве и Московской области до уровня 5G-ready. В рамках проекта в течение двух лет <a href="http://ria.ru/organization_Huawei_Technologies_Co_Ltd/" target="_blank" data-auto="true">Huawei</a> поставит и установит на сети МТС новое оборудование радиодоступа, состоящее из многополосных выносных радиомодулей и антенных систем Massive MIMO, а также программное обеспечение (ПО) для замены действующих аппаратно-программных комплексов 2G/3G/4G на всех площадках в Москве и области. В будущем на модернизированной сети можно будет оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G за счет перенастройки ПО и динамического перераспределения частотного спектра между стандартами 4G и 5G, отмечают в компании.По словам вице-президента по технике МТС Виктора Белова, последние три года объем трафика мобильного интернета в сети оператора столичного региона ежегодно растет более чем на 65%. К 2025 компания ожидает четырехкратного увеличения объема передаваемых данных. "Реализуя крупнейший проект по модернизации радиосети в московской агломерации, мы ускоряем подготовку физической инфраструктуры МТС к растущим потребностям наших абонентов в IТ-сервисах, скорости и объеме дата-трафика и в будущем сможем в относительно короткие сроки обеспечить скорость, емкость и быстродействие 5G на сети LTE", - отметил Белов.Сотовый оператор "Билайн" к началу 2020 года полностью завершил модернизацию мобильной сети в Москве, подготовив ее к запуску 5G. "Это была самая масштабная реконструкция инфраструктуры сети за всю историю компании. Кроме того, мы существенно нарастили покрытие сети за счет рекордных темпов строительства – в первом полугодии 2020 года мы построили 3 тысячи базовых станций, а это столько же, сколько за весь 2019 год. В результате емкость сети значительно выросла, а скорость мобильного интернета увеличилась в 2-3 раза, что полностью соответствует трендам ежегодного роста потребления трафика мобильных данных", - пояснили в пресс-службе компании.Сейчас оператор ведет активную работу по обеспечению непрерывного покрытия скоростным мобильным интернетом в московском метро – на сегодняшний день построено уже 90 станций из 218. До конца ноября 2020 года "Билайн" планирует обеспечить 100% покрытие на всех станциях, в тоннелях и переходах московского метрополитена.В свою очередь, "<a href="http://ria.ru/organization_MegaFon/" target="_blank" data-auto="true">Мегафон</a>" намерен провести обновление сети до 5G-ready сразу в нескольких регионах России. "Сейчас проходит федеральный тендер, который и должен определить поставщиков такого оборудования для нашей сети", - уточнили в пресс-службе оператора. У Tele2 в Московском регионе большинство базовых станций уже в стандарте 5G-ready. Новое оборудование устанавливается также с поддержкой 5G-ready, его поставщик - <a href="http://ria.ru/organization_Ericsson/" target="_blank" data-auto="true">Ericsson</a>, рассказали в компании.

https://ria.ru/20200907/internet-1576857209.html

https://ria.ru/20200904/internet-1576717505.html

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москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билайн, мегафон, huawei technologies, мтс, москва, московская область (подмосковье), технологии, экономика