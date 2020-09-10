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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/znak-1577048162.html
Члену КС оппозиции Белоруссии Знаку не разрешили передать книгу в СИЗО
Сотрудники минского СИЗО №1 отказались передать книгу "Властелин колец" находящемуся в изоляторе члену Координационного совета белорусской оппозиции Максиму... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:14
2020-09-10T16:14
протесты в белоруссии
максим знак
мария колесникова
светлана алексиевич
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники минского СИЗО №1 отказались передать книгу "Властелин колец" находящемуся в изоляторе члену Координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank">Максиму Знаку,</a> пришедшая с передачей жена арестованного Надежда надеется, что его освободят в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.В передаче были продукты, личные вещи, бритва и книга "Властелин колец" на английском языке. Книгу не приняли, объяснив, что в СИЗО есть библиотека с книгами. Настроение у Знака хорошее, голодовку он пока не объявлял, рассказала Надежда. "Следственные действия проходили вчера, сегодня не планируются, насколько я знаю", - сказала она.Жена Знака надеется, что его отпустят в понедельник. "Надеюсь, в понедельник его отпустят. Сегодня четверг, завтра пятница - будет время, я думаю, подумать для лиц, которые это постановление (об аресте) издавали. И еще раз перечитать, что предполагает 361-я статья (публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием сми или сети Интернет - ред.)... В действиях Максима не было таких признаков", - заявила она журналистам.В среду Координационный совет сообщил, что Знака задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти. Сейчас он остается в статусе подозреваемого. Как сообщал корреспондент РИА Новости в среду, у политика дома прошел обыск, он уехал с неизвестными. По той же статье о призывах к захвату власти в среду была арестована член президиума <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>.В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>. Ранее Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета - до 110 человек. В президиуме совета семь человек, однако сейчас лишь нобелевский лауреат Светлана Алексиевич может продолжать работу в Минске.Ранее представители оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576945806.html
https://ria.ru/20200909/oppozitsiya-1577006312.html
https://ria.ru/20200909/aleksievich-1576977168.html
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максим знак, мария колесникова, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Члену КС оппозиции Белоруссии Знаку не разрешили передать книгу в СИЗО

16:14 10.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен координационного совета оппозиции юрист Максим Знак
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак
МИНСК, 10 сен - РИА Новости. Сотрудники минского СИЗО №1 отказались передать книгу "Властелин колец" находящемуся в изоляторе члену Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку, пришедшая с передачей жена арестованного Надежда надеется, что его освободят в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
В передаче были продукты, личные вещи, бритва и книга "Властелин колец" на английском языке. Книгу не приняли, объяснив, что в СИЗО есть библиотека с книгами. Настроение у Знака хорошее, голодовку он пока не объявлял, рассказала Надежда. "Следственные действия проходили вчера, сегодня не планируются, насколько я знаю", - сказала она.
Член президиума оппозиционного координационного совета Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 16:34Акценты
Географ глобус крутит: где белорусские оппозиционеры? Прошел месяц после президентских выборов в Белоруссии, а оппоненты Лукашенко не приблизились к цели ‒ опротестовать результаты голосования. Они все больше напоминают персонажей известной басни: "в товарищах согласья нет". Один в Литве, другие в Латвии, кто-то на Украине.
"Постановление (о его аресте) вынесено 8 сентября, а фактически приведено в исполнение вчера, в 8.30 (совпадает с мск - ред.)", - пояснила журналистам Надежда. С этого момента считаются первые десять суток его ареста, который может быть затем продлен.
Жена Знака надеется, что его отпустят в понедельник. "Надеюсь, в понедельник его отпустят. Сегодня четверг, завтра пятница - будет время, я думаю, подумать для лиц, которые это постановление (об аресте) издавали. И еще раз перечитать, что предполагает 361-я статья (публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием сми или сети Интернет - ред.)... В действиях Максима не было таких признаков", - заявила она журналистам.
В среду Координационный совет сообщил, что Знака задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти. Сейчас он остается в статусе подозреваемого. Как сообщал корреспондент РИА Новости в среду, у политика дома прошел обыск, он уехал с неизвестными. По той же статье о призывах к захвату власти в среду была арестована член президиума Мария Колесникова.
Исполнительный секретарь координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов во время пресс-конференции в пресс-центре Укринформ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 19:31Протесты в Белоруссии
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В основной состав КС входят 75 человек. Они избрали президиум из семи человек, из которых сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Ранее Знак отмечал, что голосования за те или иные решения идут через чат в Telegram, а также рассказал, что в ближайшие дни будет доформирован основной состав совета - до 110 человек. В президиуме совета семь человек, однако сейчас лишь нобелевский лауреат Светлана Алексиевич может продолжать работу в Минске.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакМария КолесниковаСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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