https://ria.ru/20200910/zimbabve-1577031106.html

Еще одна страна возобновит международное авиасообщение в октябре

Зимбабве планирует возобновить внутренние рейсы с четверга, 10 сентября, и международные – с 1 октября, сообщает Reuters . РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:08

2020-09-10T13:08

2020-09-10T13:08

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зимбабве

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Зимбабве планирует возобновить внутренние рейсы с четверга, 10 сентября, и международные – с 1 октября, <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-zimbabwe/zimbabwe-to-resume-flights-from-thursday-in-boost-to-tourism-idUSKBN25Z2X6" target="_blank">сообщает</a> Reuters .Южноафриканская страна приостановила полеты и закрыла границы в марте, чтобы сдержать распространение коронавируса. В итоге число зараженных ограничилось 7388 человек, скончались 218 заболевших."Все путешественники должны будут иметь справку об отрицательных результатах ПЦР-теста на COVID-19, выданную в течение 48 часов с даты отъезда", — говорится в заявлении правительства.

https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html

зимбабве

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, зимбабве