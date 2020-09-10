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Туризм
https://ria.ru/20200910/zimbabve-1577031106.html
Еще одна страна возобновит международное авиасообщение в октябре
Зимбабве планирует возобновить внутренние рейсы с четверга, 10 сентября, и международные – с 1 октября, сообщает Reuters . РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:08
2020-09-10T13:08
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
зимбабве
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.</strong> Зимбабве планирует возобновить внутренние рейсы с четверга, 10 сентября, и международные – с 1 октября, <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-zimbabwe/zimbabwe-to-resume-flights-from-thursday-in-boost-to-tourism-idUSKBN25Z2X6" target="_blank">сообщает</a> Reuters .Южноафриканская страна приостановила полеты и закрыла границы в марте, чтобы сдержать распространение коронавируса. В итоге число зараженных ограничилось 7388 человек, скончались 218 заболевших."Все путешественники должны будут иметь справку об отрицательных результатах ПЦР-теста на COVID-19, выданную в течение 48 часов с даты отъезда", — говорится в заявлении правительства.
https://ria.ru/20200910/maldivy-1577001147.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, зимбабве

Еще одна страна возобновит международное авиасообщение в октябре

13:08 10.09.2020
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© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВодопад Виктория на реке Замбези в Южной Африке
Водопад Виктория на реке Замбези в Южной Африке - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Первенцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Зимбабве планирует возобновить внутренние рейсы с четверга, 10 сентября, и международные – с 1 октября, сообщает Reuters .
Южноафриканская страна приостановила полеты и закрыла границы в марте, чтобы сдержать распространение коронавируса.
В итоге число зараженных ограничилось 7388 человек, скончались 218 заболевших.
"Все путешественники должны будут иметь справку об отрицательных результатах ПЦР-теста на COVID-19, выданную в течение 48 часов с даты отъезда", — говорится в заявлении правительства.
Лодки в лагуне Индийского океана рядом с отелем Meeru Island Resort & Spa на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 08:00Туризм
Мальдивы подешевели: что нового ждет туристов на райских островах
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмЗимбабве
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