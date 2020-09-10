https://ria.ru/20200910/zhivotnye-1577044948.html

WWF: в России за полвека не исчез ни один вид диких животных

Специалисты не зафиксировали исчезновение ни одного вида рыб, млекопитающих, рептилий на территории России с 1970 года, сообщил глава Всемирного фонда дикой... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:29

2020-09-10T15:29

2020-09-10T15:29

земля - риа наука

всемирный фонд дикой природы

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты не зафиксировали исчезновение ни одного вида рыб, млекопитающих, рептилий на территории России с 1970 года, сообщил глава Всемирного фонда дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России Дмитрий Горшков в четверг на презентации глобального доклада WWF "Живая планета 2020".Он уточнил, что одно из самых сильных сокращений коснулась российской популяции сайгака: с 800 тысяч особей до 5 тысяч. Сократились популяции амурских тигров и леопардов, но идет успешная работа по сохранению среды обитания диких кошек и восстановления их популяции. Также успешно возвращен в природу зубр.Согласно данным, приведенным в докладе, Россия относится к наиболее благополучным странам с точки зрения сохранения биоразнообразия. Индекс живой планеты - 2020 для страны составляет 24%, то есть с 1970 по 2016 год популяции видов животных, которые мониторятся, сократились на 24%. Также около 50% территорий России относятся к нетронутым ландшафтам и страна входит в четверку стран-лидеров по этому показателю.

https://ria.ru/20200910/shtraf-1577041889.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля - риа наука, всемирный фонд дикой природы