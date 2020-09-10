WWF: в России за полвека не исчез ни один вид диких животных
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Эмблема WWF на униформе одного из сотрудников. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Специалисты не зафиксировали исчезновение ни одного вида рыб, млекопитающих, рептилий на территории России с 1970 года, сообщил глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков в четверг на презентации глобального доклада WWF "Живая планета 2020".
"Если посмотреть глобально на историю исчезновения видов, то мы увидим, что чаще всего исчезали те виды, у которых незначительные ареалы обитания… В России большинство видов имеют значительные ареалы обитания и с 1970 года ни одного вида на территории России не исчезло. Численность многих видов значительно сократилась, но об исчезновении мы не говорим", - сказал Горшков.
Он уточнил, что одно из самых сильных сокращений коснулась российской популяции сайгака: с 800 тысяч особей до 5 тысяч. Сократились популяции амурских тигров и леопардов, но идет успешная работа по сохранению среды обитания диких кошек и восстановления их популяции. Также успешно возвращен в природу зубр.
"В одном из наиболее бедственных видом находится сахалинский осетр. Это один из тех видов, который может исчезнуть", - сообщил Горшков.
Согласно данным, приведенным в докладе, Россия относится к наиболее благополучным странам с точки зрения сохранения биоразнообразия. Индекс живой планеты - 2020 для страны составляет 24%, то есть с 1970 по 2016 год популяции видов животных, которые мониторятся, сократились на 24%. Также около 50% территорий России относятся к нетронутым ландшафтам и страна входит в четверку стран-лидеров по этому показателю.