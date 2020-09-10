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https://ria.ru/20200910/zhivotnye-1577044948.html
WWF: в России за полвека не исчез ни один вид диких животных
Специалисты не зафиксировали исчезновение ни одного вида рыб, млекопитающих, рептилий на территории России с 1970 года, сообщил глава Всемирного фонда дикой... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:29
2020-09-10T15:29
земля - риа наука
всемирный фонд дикой природы
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты не зафиксировали исчезновение ни одного вида рыб, млекопитающих, рептилий на территории России с 1970 года, сообщил глава Всемирного фонда дикой природы (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnyjj_fond_dikojj_prirody/" target="_blank" data-auto="true">WWF</a>) России Дмитрий Горшков в четверг на презентации глобального доклада WWF "Живая планета 2020".Он уточнил, что одно из самых сильных сокращений коснулась российской популяции сайгака: с 800 тысяч особей до 5 тысяч. Сократились популяции амурских тигров и леопардов, но идет успешная работа по сохранению среды обитания диких кошек и восстановления их популяции. Также успешно возвращен в природу зубр.Согласно данным, приведенным в докладе, Россия относится к наиболее благополучным странам с точки зрения сохранения биоразнообразия. Индекс живой планеты - 2020 для страны составляет 24%, то есть с 1970 по 2016 год популяции видов животных, которые мониторятся, сократились на 24%. Также около 50% территорий России относятся к нетронутым ландшафтам и страна входит в четверку стран-лидеров по этому показателю.
https://ria.ru/20200910/shtraf-1577041889.html
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земля - риа наука, всемирный фонд дикой природы

WWF: в России за полвека не исчез ни один вид диких животных

15:29 10.09.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковЭмблема WWF на униформе одного из сотрудников
Эмблема WWF на униформе одного из сотрудников - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Эмблема WWF на униформе одного из сотрудников. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Специалисты не зафиксировали исчезновение ни одного вида рыб, млекопитающих, рептилий на территории России с 1970 года, сообщил глава Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков в четверг на презентации глобального доклада WWF "Живая планета 2020".
"Если посмотреть глобально на историю исчезновения видов, то мы увидим, что чаще всего исчезали те виды, у которых незначительные ареалы обитания… В России большинство видов имеют значительные ареалы обитания и с 1970 года ни одного вида на территории России не исчезло. Численность многих видов значительно сократилась, но об исчезновении мы не говорим", - сказал Горшков.
Он уточнил, что одно из самых сильных сокращений коснулась российской популяции сайгака: с 800 тысяч особей до 5 тысяч. Сократились популяции амурских тигров и леопардов, но идет успешная работа по сохранению среды обитания диких кошек и восстановления их популяции. Также успешно возвращен в природу зубр.
"В одном из наиболее бедственных видом находится сахалинский осетр. Это один из тех видов, который может исчезнуть", - сообщил Горшков.
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Вчера, 14:58
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Согласно данным, приведенным в докладе, Россия относится к наиболее благополучным странам с точки зрения сохранения биоразнообразия. Индекс живой планеты - 2020 для страны составляет 24%, то есть с 1970 по 2016 год популяции видов животных, которые мониторятся, сократились на 24%. Также около 50% территорий России относятся к нетронутым ландшафтам и страна входит в четверку стран-лидеров по этому показателю.
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Земля - РИА НаукаВсемирный фонд дикой природы
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