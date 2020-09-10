https://ria.ru/20200910/zdravookhranenie-1577051146.html
В Москве перестроят систему здравоохранения
Систему здравоохранения в Москве перестроят, чтобы не смешивались больных коронавирусом, ОРВИ и гриппом, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:48
2020-09-10T16:48
2020-09-10T17:10
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Систему здравоохранения в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве</a> перестроят, чтобы не смешивались больных коронавирусом, ОРВИ и гриппом, заявила заместитель мэра Москвы <a href="https://ria.ru/person_Rakova_Anastasija" target="_blank">Анастасия Ракова</a>.По её словам, наряду с больными COVID будет достаточно большое количество больных ОРВИ и гриппом в связи с сезонностью заболеваний. Поэтому работа городской системы здравоохранения должна быть перестроена для правильной дифференциации диагноза."Мы должны сделать так, чтобы не допустить или по максимуму исключить пересечение инфекций и инфицирования людей, больных гриппом или еще какой-то инфекцией. Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена и работы скорой помощи, и со следующей недели их в полном объеме запустим", - сказала Ракова на телеканале "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия-24</a>".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200910/privivka-ot-koronavirusa-vracham-1577022387.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия ракова , коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество