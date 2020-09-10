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https://ria.ru/20200910/zaryade-1576896235.html
В "Зарядье" к юбилею MMоMA выставили Малевича, Экстер и Стенберга
В Подземном музее парка "Зарядье" открылась экспозиция "Авангард. Три персоны", работы для которой в честь своего 20-летия одолжил Московский музей современного РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:14
2020-09-10T10:14
выставки
музеи
аристарх лентулов
московский музей современного искусства
культура
новости культуры
зарядье
казимир малевич
зураб церетели
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<strong>Москва, 10 сен — РИА Новости. </strong>В Подземном музее парка "Зарядье" открылась экспозиция "Авангард. Три персоны", работы для которой в честь своего 20-летия одолжил Московский музей современного искусства. Экспоната три, и главный — "Автопортрет" Казимира Малевича, написанный в 1930-е годы. Компанию ему составила картина "Женщина с рыбой", принадлежащая кисти "амазонки" русского авангарда Александре Экстер. В героине, изображенной за работой, прочитывается собирательный образ женщины, добившейся равных прав и свобод. Таким же революционным выглядит и третье произведение, "Рабочий" представителя отечественной школы конструктивизма Владимира Стенберга, где художник восхищается темой производства и технического прогресса. Данная выставка — часть цикла #три_, который проходит в Подземном музее парка и состоит из коротких, сменяющих друг друга экспозиций. В нем уже принимали участие работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели и других. Экспозиция "Авангард. Три персоны" будет открыта в Подземном музее с 10 сентября по 11 октября. Вход бесплатный.
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выставки, музеи, аристарх лентулов, московский музей современного искусства, новости культуры, зарядье, казимир малевич, зураб церетели, москва

В "Зарядье" к юбилею MMоMA выставили Малевича, Экстер и Стенберга

10:14 10.09.2020
243
© предоставлено пресс-службой"Женщина с рыбой" , Александра Экстер, выставка ММОМА в "Зарядье"
Женщина с рыбой , Александра Экстер, выставка ММОМА в Зарядье - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© предоставлено пресс-службой
Москва, 10 сен — РИА Новости. В Подземном музее парка "Зарядье" открылась экспозиция "Авангард. Три персоны", работы для которой в честь своего 20-летия одолжил Московский музей современного искусства.
Экспоната три, и главный — "Автопортрет" Казимира Малевича, написанный в 1930-е годы. Компанию ему составила картина "Женщина с рыбой", принадлежащая кисти "амазонки" русского авангарда Александре Экстер. В героине, изображенной за работой, прочитывается собирательный образ женщины, добившейся равных прав и свобод. Таким же революционным выглядит и третье произведение, "Рабочий" представителя отечественной школы конструктивизма Владимира Стенберга, где художник восхищается темой производства и технического прогресса.
Данная выставка — часть цикла #три_, который проходит в Подземном музее парка и состоит из коротких, сменяющих друг друга экспозиций. В нем уже принимали участие работы Александра Виноградова и Владимира Дубосарского, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели и других.
Экспозиция "Авангард. Три персоны" будет открыта в Подземном музее с 10 сентября по 11 октября. Вход бесплатный.
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КультураВыставкиМузеиАристарх ЛентуловМосковский музей современного искусстваНовости культурыЗарядьеКазимир МалевичЗураб ЦеретелиМосква
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