Клерикалы не освобождены от ответственности перед законами, заявил Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, они обязаны жить в правовом поле России, если ими нарушаются законы, то правоохранительные органы обязаны реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря.
"Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они живут и обязаны жить в правовом поле Российской Федерации, поэтому если нарушаются законы Российской Федерации, то должны незамедлительно реагировать", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря и о том, должна ли светская власть вмешиваться в такие истории.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от Церкви мятежного схимонаха. Причина – проведение им богослужений, несмотря на лишение сана. Постановление суда еще должен утвердить правящий архиерей епархии.