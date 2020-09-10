https://ria.ru/20200910/zakony-1577031886.html

Клерикалы не освобождены от ответственности перед законами, заявил Песков

Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, они обязаны жить в правовом поле России, если ими нарушаются законы, то правоохранительные органы... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:16

2020-09-10T13:16

2020-09-10T13:16

среднеуральский женский монастырь

россия

дмитрий песков

общество

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, они обязаны жить в правовом поле России, если ими нарушаются законы, то правоохранительные органы обязаны реагировать на это, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя ситуацию вокруг <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a>."Это вопрос для правоохранительных органов. Клерикалы не освобождены от ответственности перед законом, и они живут и обязаны жить в правовом поле <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, поэтому если нарушаются законы Российской Федерации, то должны незамедлительно реагировать", - сказал Песков в ходе общения с региональными журналистами, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Среднеуральского женского монастыря и о том, должна ли светская власть вмешиваться в такие истории.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.Ранее в четверг церковный суд Екатеринбургской епархии отлучил от Церкви мятежного схимонаха. Причина – проведение им богослужений, несмотря на лишение сана. Постановление суда еще должен утвердить правящий архиерей епархии.

https://ria.ru/20200910/tserkov-1577031146.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, россия, дмитрий песков, общество