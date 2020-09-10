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Жителю Якутска дали 20 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней
Суд приговорил жителя Якутска к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T10:20
2020-09-10T10:20
республика саха (якутия)
якутск
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Суд приговорил жителя <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">республике Саха</a> (Якутия) Надежда Дворецкая.Следствием и судом установлено, что с мая 2017 по июнь 2019 года 55-летний ранее неоднократно судимый житель Якутска насиловал дочь своей сожительницы.Как отметили в СУСК, мужчина знал, что у девушки небольшое отставание в развитии, она находится в беспомощном состоянии и не может оказать ему сопротивление. На момент первого преступного эпизода девушке было 16 лет. В полицию обратились бабушка и дедушка пострадавшей, после того как она им рассказала.В ходе предварительного расследования установлено и доказано 30 эпизодов. Мужчина не признал свою вину."10 сентября 2020 года приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Девушке в ходе следствия была оказана необходимая психологическая помощь, призванная минимизировать последствия, причиненные преступлениями. В настоящее время девушка живет отдельно от матери, которая отказалась от дачи показаний по существу дела", - отметила Дворецкая.
https://ria.ru/20200902/iznasilovanie-1576610448.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), якутск, происшествия

Жителю Якутска дали 20 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней

10:20 10.09.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Суд приговорил жителя Якутска к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.
Следствием и судом установлено, что с мая 2017 по июнь 2019 года 55-летний ранее неоднократно судимый житель Якутска насиловал дочь своей сожительницы.
Как отметили в СУСК, мужчина знал, что у девушки небольшое отставание в развитии, она находится в беспомощном состоянии и не может оказать ему сопротивление. На момент первого преступного эпизода девушке было 16 лет. В полицию обратились бабушка и дедушка пострадавшей, после того как она им рассказала.
В ходе предварительного расследования установлено и доказано 30 эпизодов. Мужчина не признал свою вину.
"10 сентября 2020 года приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Девушке в ходе следствия была оказана необходимая психологическая помощь, призванная минимизировать последствия, причиненные преступлениями. В настоящее время девушка живет отдельно от матери, которая отказалась от дачи показаний по существу дела", - отметила Дворецкая.
Задержание подозреваемого в совершении серии особо тяжких преступлений в Томской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 07:44
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскПроисшествия
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