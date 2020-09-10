https://ria.ru/20200910/yakutsk-1577020239.html

Жителю Якутска дали 20 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней

Суд приговорил жителя Якутска к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:20

2020-09-10T10:20

2020-09-10T10:20

республика саха (якутия)

якутск

происшествия

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<strong>ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Суд приговорил жителя <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">республике Саха</a> (Якутия) Надежда Дворецкая.Следствием и судом установлено, что с мая 2017 по июнь 2019 года 55-летний ранее неоднократно судимый житель Якутска насиловал дочь своей сожительницы.Как отметили в СУСК, мужчина знал, что у девушки небольшое отставание в развитии, она находится в беспомощном состоянии и не может оказать ему сопротивление. На момент первого преступного эпизода девушке было 16 лет. В полицию обратились бабушка и дедушка пострадавшей, после того как она им рассказала.В ходе предварительного расследования установлено и доказано 30 эпизодов. Мужчина не признал свою вину."10 сентября 2020 года приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Девушке в ходе следствия была оказана необходимая психологическая помощь, призванная минимизировать последствия, причиненные преступлениями. В настоящее время девушка живет отдельно от матери, которая отказалась от дачи показаний по существу дела", - отметила Дворецкая.

https://ria.ru/20200902/iznasilovanie-1576610448.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), якутск, происшествия