Google изменит работу поисковика перед выборами в США
22:46 10.09.2020 (обновлено: 23:00 10.09.2020)
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© AP Photo / Paul SakumaШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
© AP Photo / Paul Sakuma
"Мы расширили нашу политику автозаполнения в отношении выборов. Мы будем убирать предположения, которые можно интерпретировать как заявления в поддержку или против того или иного кандидата или политической партии. Мы также будем удалять предположения, которые можно интерпретировать как заявления относительно участия в выборах", - говорится в сообщении компании.
Также поисковик не будет предлагать пользователям возможные фразы поиска, связанные с легитимностью выборов и их безопасностью.
"На практике это означает, что предложения вроде "можно голосовать по телефону" или "нельзя голосовать по телефону" или предсказания, начинающиеся со слов "пожертвовать" любой партии или кандидату, не должны появляться в автозаполнении", - говорится в сообщении.
Google напоминает, что пользователи имеют возможность искать все, что им заблагорассудится, вне зависимости от того, что им подсказывает поисковик.