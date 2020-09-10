https://ria.ru/20200910/vybory-1577065989.html

Google изменит работу поисковика перед выборами в США

Поисковик Google скорректирует автозаполнение строки поиска перед выборами в США, говорится в сообщении компании в ее блоге. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T22:46

2020-09-10T22:46

2020-09-10T23:00

google

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Поисковик <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> скорректирует автозаполнение строки поиска перед выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, говорится в сообщении компании в ее блоге.Также поисковик не будет предлагать пользователям возможные фразы поиска, связанные с легитимностью выборов и их безопасностью.Google напоминает, что пользователи имеют возможность искать все, что им заблагорассудится, вне зависимости от того, что им подсказывает поисковик.

https://ria.ru/20200729/1575076487.html

3

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, сша, в мире