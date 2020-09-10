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Google изменит работу поисковика перед выборами в США
Поисковик Google скорректирует автозаполнение строки поиска перед выборами в США, говорится в сообщении компании в ее блоге. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T22:46
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google
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Поисковик <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> скорректирует автозаполнение строки поиска перед выборами в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, говорится в сообщении компании в ее блоге.Также поисковик не будет предлагать пользователям возможные фразы поиска, связанные с легитимностью выборов и их безопасностью.Google напоминает, что пользователи имеют возможность искать все, что им заблагорассудится, вне зависимости от того, что им подсказывает поисковик.
https://ria.ru/20200729/1575076487.html
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
google, сша, в мире

Google изменит работу поисковика перед выборами в США

22:46 10.09.2020 (обновлено: 23:00 10.09.2020)
437
© AP Photo / Paul SakumaШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Paul Sakuma
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Поисковик Google скорректирует автозаполнение строки поиска перед выборами в США, говорится в сообщении компании в ее блоге.

"Мы расширили нашу политику автозаполнения в отношении выборов. Мы будем убирать предположения, которые можно интерпретировать как заявления в поддержку или против того или иного кандидата или политической партии. Мы также будем удалять предположения, которые можно интерпретировать как заявления относительно участия в выборах", - говорится в сообщении компании.

Также поисковик не будет предлагать пользователям возможные фразы поиска, связанные с легитимностью выборов и их безопасностью.

"На практике это означает, что предложения вроде "можно голосовать по телефону" или "нельзя голосовать по телефону" или предсказания, начинающиеся со слов "пожертвовать" любой партии или кандидату, не должны появляться в автозаполнении", - говорится в сообщении.

Google напоминает, что пользователи имеют возможность искать все, что им заблагорассудится, вне зависимости от того, что им подсказывает поисковик.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 02:20
Эксперт дал советы, как защититься от слежки со стороны Google
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GoogleСШАВ мире
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