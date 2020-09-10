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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200910/vybory-1577062875.html
Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы
Президент США Дональд Трамп в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:14
2020-09-10T20:29
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года"."Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - говорит Трамп в документе.По его словам, в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало "значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства"."Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - уверен президент.Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html
https://ria.ru/20200822/zakharova-1576129066.html
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы

20:14 10.09.2020 (обновлено: 20:29 10.09.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.
В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 16:59
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"Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - говорит Трамп в документе.
По его словам, в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало "значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства".
"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - уверен президент.
Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, Китай и Иран. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 13:03
МИД ответил на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы
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Президентские выборы в США - 2020Дональд ТрампСШАВ мире
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