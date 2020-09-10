https://ria.ru/20200910/vybory-1577062875.html
Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы
Президент США Дональд Трамп в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:14
2020-09-10T20:14
2020-09-10T20:29
президентские выборы в сша - 2020
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_e542019a271de15362ccb4f753342b32.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года"."Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - говорит Трамп в документе.По его словам, в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало "значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства"."Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - уверен президент.Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html
https://ria.ru/20200822/zakharova-1576129066.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201046_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_4ab109224a1abedef1032f30213449de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.
В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года".
"Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - говорит Трамп в документе.
По его словам, в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало "значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства".
"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - уверен президент.
Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, Китай
и Иран
. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.