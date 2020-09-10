https://ria.ru/20200910/vybory-1577062875.html

Трамп продлил чрезвычайное положение из-за угрозы вмешательства в выборы

Президент США Дональд Трамп в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:14

2020-09-10T20:14

2020-09-10T20:29

президентские выборы в сша - 2020

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> в четверг уведомил конгресс, что он продлевает режим "чрезвычайного положения" (режим санкций) в связи с угрозой иностранного вмешательства в американские выборы, хотя такое вмешательство не сказалось на итогах выборов.В уведомлении, которое обнародовала пресс-служба Белого дома, сообщается, что режим, изначально введенный 12 сентября 2018 года, будет действовать и "после 12 сентября 2020 года"."Хотя не было никаких свидетельств того, что иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в Соединенных Штатах, иностранные державы исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки", - говорит Трамп в документе.По его словам, в последние годы распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало "значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства"."Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами США, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе посредством несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации, по-прежнему представляет собой необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - уверен президент.Ранее разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны как Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>. Россия категорически отрицает какое-либо вмешательство.

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html

https://ria.ru/20200822/zakharova-1576129066.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире