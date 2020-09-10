https://ria.ru/20200910/vybory-1577043744.html

Эксперты ЭИСИ выступают за многодневное голосование на выборах

Как меняется система выборов и какой подход к избирательному праву наиболее комфортен для людей? Эти и другие вопросы обсудили эксперты во время круглого стола... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:19

2020-09-10T15:19

2020-09-10T15:19

александр брод

алексей чеснаков

игорь борисов

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Как меняется система выборов и какой подход к избирательному праву наиболее комфортен для людей? Эти и другие вопросы обсудили эксперты во время круглого стола "Выборы для избирателей. К прямой демократии XXI века", организованного Экспертным институтом социальных исследований.Многодневное голосование – это давно распространенная практика, отметил эксперт. "Чем больше она будет распространяться, то тем лучше, тем более легитимными, тем более демократическими будут выборы. В первую очередь потому, что количество людей, участвующих в голосовании, очевидно, будет больше", – подчеркнул он.Любые изменения, позволяющие избирателю реализовать свою политическую волю, полезны, необходимы и за ними будущее, выразил уверенность Алексей Чеснаков, добавив, что есть определенная доля критики к такому подходу к голосованию."Но пока критики и оппоненты выглядят неубедительно. Они не учитывают законодательно обоснованную процедуру, которая была безупречна в этом смысле. Они не учитывают то, что избирателям это выгодно и большинство выступает за возможность голосовать тогда, когда им удобно", – подчеркнул директор ЦПК. России досталось хорошее наследство от Советского Союза с точки зрения обеспечения политических прав и свобод граждан, с точки зрения их реализации в рамках избирательного процесса, сказал Игорь Борисов, председатель совета Российского общественного института избирательного права, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В частности, продолжительность времени голосования с 8 до 20 (в некоторых регионах иногда подливают до 22 часов), досрочное голосование, голосование по открепительным.По его словам, возникают определенные требования с развитием информационных технологий, с отсутствием всяческих границ и возможностей передвижения, что требует от государства продолжать расширять эти институты. "Многодневное голосование по душе самим избирателям, появилось не на пустом месте, а опираясь на серьезную международную практику. Возникает вопрос: почему мы должны лишать избирателей такой комфортной возможности?" – подчеркнул Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по правам человека.Норма права не является застывшей догмой – эволюция возможна, заключил он.

https://ria.ru/20200903/eisi-1576695999.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр брод, алексей чеснаков, игорь борисов, общество