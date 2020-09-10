https://ria.ru/20200910/vybory-1577036677.html

Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров

Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:10

2020-09-10T14:10

2020-09-10T14:10

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg

<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Вместе с тем он убежден, что мнение людей нужно учитывать. "Мнение горожан, безусловно, должно быть рассмотрено в рамках существующих правил, и здесь просто дождемся завершения соответствующих процедур", - сказал он.

https://ria.ru/20200910/peterburg-1577035435.html

Егор Панкратов На всех уровнях, должны быть прямые выборы! 17

5

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, общество