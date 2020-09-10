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Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров
Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:10
2020-09-10T14:10
дмитрий песков
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Вместе с тем он убежден, что мнение людей нужно учитывать. "Мнение горожан, безусловно, должно быть рассмотрено в рамках существующих правил, и здесь просто дождемся завершения соответствующих процедур", - сказал он.
https://ria.ru/20200910/peterburg-1577035435.html
На всех уровнях, должны быть прямые выборы!
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РИА Новости
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дмитрий песков, общество

Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров

14:10 10.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Были ситуации, когда руководитель региона и мэр крупнейшего города региона фактически находились в положении противостояния друг с другом... Чаще всего это не была здоровая конкуренция, это было противостояние страшно деструктивное для региона, потому что в итоге город оставался без развития, регион страдал, все это длилось годами", - сказал Песков журналистам.
Вместе с тем он убежден, что мнение людей нужно учитывать. "Мнение горожан, безусловно, должно быть рассмотрено в рамках существующих правил, и здесь просто дождемся завершения соответствующих процедур", - сказал он.
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Обсудить 5
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Егор ПанкратовЕгор Панкратов
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