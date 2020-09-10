Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Мнение граждан о возвращении прямых выборов глав в крупных городах должно быть учтено, однако в прошлом возникали ситуации, когда из-за противостояния муниципальных и региональных властей останавливалось развитие как городов, так и регионов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Были ситуации, когда руководитель региона и мэр крупнейшего города региона фактически находились в положении противостояния друг с другом... Чаще всего это не была здоровая конкуренция, это было противостояние страшно деструктивное для региона, потому что в итоге город оставался без развития, регион страдал, все это длилось годами", - сказал Песков журналистам.
Вместе с тем он убежден, что мнение людей нужно учитывать. "Мнение горожан, безусловно, должно быть рассмотрено в рамках существующих правил, и здесь просто дождемся завершения соответствующих процедур", - сказал он.