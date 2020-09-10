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Центробанк ожидает падения ВВП до 5,5 процента
Российская экономика в третьем квартале покажет значимую положительную динамику по отношению ко второму кварталу, регулятор планирует в октябре актуализировать... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:05
2020-09-10T20:05
россия
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Российская экономика в третьем квартале покажет значимую положительную динамику по отношению ко второму кварталу, регулятор планирует в октябре актуализировать свой прогноз по динамике ВВП в текущем году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин."Прогноз Центрального банка на третий квартал и на год в целом будет актуализирован в октябрьский прогнозный раунд", - сказал он на пресс-конференции, посвящённой представлению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов"."Есть еще большая уверенность в том, что с точки зрения последовательного роста, то есть в сезонно сглаженном выражении третий квартал ко второму покажет значимую положительную динамику, несмотря на продолжение действие ограничений", - добавил зампред регулятора.По прогнозу ЦБ, спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост в 3,5-4,5%, в 2022 году подрастет еще на 2,5-3,5%, а в 2023 году - на 2-3%. При этом Заботкин ранее в четверг говорил, что динамика ВВП в июле-августе складывается лучше ожиданий ЦБ, итоги года могут быть лучше июльского прогноза по спаду экономики страны.
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россия, экономика

Центробанк ожидает падения ВВП до 5,5 процента

20:05 10.09.2020
590
© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Андрей Финтисов
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская экономика в третьем квартале покажет значимую положительную динамику по отношению ко второму кварталу, регулятор планирует в октябре актуализировать свой прогноз по динамике ВВП в текущем году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Прогноз Центрального банка на третий квартал и на год в целом будет актуализирован в октябрьский прогнозный раунд", - сказал он на пресс-конференции, посвящённой представлению "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".
"Есть еще большая уверенность в том, что с точки зрения последовательного роста, то есть в сезонно сглаженном выражении третий квартал ко второму покажет значимую положительную динамику, несмотря на продолжение действие ограничений", - добавил зампред регулятора.
По прогнозу ЦБ, спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4,5-5,5%, однако в следующем году она выйдет на рост в 3,5-4,5%, в 2022 году подрастет еще на 2,5-3,5%, а в 2023 году - на 2-3%. При этом Заботкин ранее в четверг говорил, что динамика ВВП в июле-августе складывается лучше ожиданий ЦБ, итоги года могут быть лучше июльского прогноза по спаду экономики страны.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.07.2020
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Путин утвердил цели по росту ВВП
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РоссияЭкономика
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