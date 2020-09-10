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Путин оценил темпы спада в российской экономике из-за коронавируса

Спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах, не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря мерам... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:36

2020-09-10T13:36

2020-09-10T14:04

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах, не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря мерам поддержки правительства, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Очевидно и то, что сыграли свою роль целевые, продуманные и главное своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне правительством РФ и в регионах нашими коллегами в регионах", - продолжил президент.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика