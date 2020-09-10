Путин оценил темпы спада в российской экономике из-за коронавируса
13:36 10.09.2020 (обновлено: 14:04 10.09.2020)
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Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Спад ВВП России из-за коронавируса оказался меньше, чем в других странах, не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря мерам поддержки правительства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалось меньше, чем в других ведущих странах. Мы знаем, вот у нас за второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%, в США - 9,5%, в еврозоне - 15%. В определенной степени это, конечно, связано, как говорят некоторые эксперты, со структурой нашей экономики, но не только", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
"Очевидно и то, что сыграли свою роль целевые, продуманные и главное своевременные меры поддержки трудовых коллективов, предприятий, целых отраслей, которые были приняты на федеральном уровне правительством РФ и в регионах нашими коллегами в регионах", - продолжил президент.