https://ria.ru/20200910/vuchich-1577065413.html

Вучич назвал закупку Сербией СПГ вместо газа из России бессмысленной

В соглашении, подписанном властями Сербии в США, есть пункт о диверсификации источников энергии, но приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешевого... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T22:08

2020-09-10T22:08

2020-09-10T23:26

александр вучич

дональд трамп

косово

россия

спг

сербия

сша

экономика

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<strong>БЕЛГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> В соглашении, подписанном властями <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> в США, есть пункт о диверсификации источников энергии, но приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешевого газа из России невыгодно и бессмысленно, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>."Там (в проекте соглашения) было продолжение, что Сербия обязуется покупать СПГ из того-то и того-то источника. А я сказал - люди, мы будем покупать самый дешевый газ на рынке. Обязывать свою страну, которая сейчас богаче, чем была, но до сих пор недостаточно богата, покупать газ дороже - это даже не обсуждается", - отметил сербский лидер.Он подчеркнул, что "вместо русского газа платить за более дорогой - не имеет смысла".

https://ria.ru/20200904/kosovo-1576799121.html

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косово

россия

сербия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр вучич, дональд трамп, косово, россия, спг, сербия, сша, экономика