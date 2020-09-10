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https://ria.ru/20200910/vuchich-1577065413.html
Вучич назвал закупку Сербией СПГ вместо газа из России бессмысленной
В соглашении, подписанном властями Сербии в США, есть пункт о диверсификации источников энергии, но приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешевого... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T22:08
2020-09-10T23:26
александр вучич
дональд трамп
косово
россия
спг
сербия
сша
экономика
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<strong>БЕЛГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> В соглашении, подписанном властями <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> в США, есть пункт о диверсификации источников энергии, но приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешевого газа из России невыгодно и бессмысленно, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>."Там (в проекте соглашения) было продолжение, что Сербия обязуется покупать СПГ из того-то и того-то источника. А я сказал - люди, мы будем покупать самый дешевый газ на рынке. Обязывать свою страну, которая сейчас богаче, чем была, но до сих пор недостаточно богата, покупать газ дороже - это даже не обсуждается", - отметил сербский лидер.Он подчеркнул, что "вместо русского газа платить за более дорогой - не имеет смысла".
https://ria.ru/20200904/kosovo-1576799121.html
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косово
россия
сербия
сша
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александр вучич, дональд трамп, косово, россия, спг, сербия, сша, экономика

Вучич назвал закупку Сербией СПГ вместо газа из России бессмысленной

22:08 10.09.2020 (обновлено: 23:26 10.09.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 10 сен - РИА Новости. В соглашении, подписанном властями Сербии в США, есть пункт о диверсификации источников энергии, но приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешевого газа из России невыгодно и бессмысленно, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.

"С одной стороны источники энергии это не только газ, как вы знаете. С другой стороны - диверсификация и без того нам нужна. И третье и самое важное - (президент России Владимир) Путин знает, от чего мы там отказались", - ответил Вучич в эфире национального телевидения на вопрос, повлияет ли диверсификация на поставки газа из РФ.

"Там (в проекте соглашения) было продолжение, что Сербия обязуется покупать СПГ из того-то и того-то источника. А я сказал - люди, мы будем покупать самый дешевый газ на рынке. Обязывать свою страну, которая сейчас богаче, чем была, но до сих пор недостаточно богата, покупать газ дороже - это даже не обсуждается", - отметил сербский лидер.
Он подчеркнул, что "вместо русского газа платить за более дорогой - не имеет смысла".
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 19:38
Сербия подписала двустороннее соглашение с США по Косово
102103013
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Александр ВучичДональд ТрампКосовоРоссияСПГСербияСШАЭкономика
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