Вучич назвал закупку Сербией СПГ вместо газа из России бессмысленной
22:08 10.09.2020 (обновлено: 23:26 10.09.2020)
1826
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
БЕЛГРАД, 10 сен - РИА Новости. В соглашении, подписанном властями Сербии в США, есть пункт о диверсификации источников энергии, но приобретать сжиженный природный газ (СПГ) вместо дешевого газа из России невыгодно и бессмысленно, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны 4 сентября подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
"С одной стороны источники энергии это не только газ, как вы знаете. С другой стороны - диверсификация и без того нам нужна. И третье и самое важное - (президент России Владимир) Путин знает, от чего мы там отказались", - ответил Вучич в эфире национального телевидения на вопрос, повлияет ли диверсификация на поставки газа из РФ.
"Там (в проекте соглашения) было продолжение, что Сербия обязуется покупать СПГ из того-то и того-то источника. А я сказал - люди, мы будем покупать самый дешевый газ на рынке. Обязывать свою страну, которая сейчас богаче, чем была, но до сих пор недостаточно богата, покупать газ дороже - это даже не обсуждается", - отметил сербский лидер.
Он подчеркнул, что "вместо русского газа платить за более дорогой - не имеет смысла".
4 сентября, 19:38Сербия подписала двустороннее соглашение с США по Косово