https://ria.ru/20200910/vtb-1577041930.html
ВТБ предупредил о сбоях в работе мобильного банка
Незначительное число клиентов ВТБ столкнулись со сбоями в мобильном банке, специалисты в ближайшее время устранят проблему, сообщила кредитная организация в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:58
2020-09-10T14:58
2020-09-10T14:58
россия
втб
экономика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Незначительное число клиентов <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> столкнулись со сбоями в мобильном банке, специалисты в ближайшее время устранят проблему, сообщила кредитная организация в своем официальном <a href="https://web.telegram.org/#/im?p=@opershtabVTB" target="_blank">Telegram-канале</a>.
https://ria.ru/20200826/sboy-1576349303.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, экономика