Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/vtb-1577041930.html
ВТБ предупредил о сбоях в работе мобильного банка
Незначительное число клиентов ВТБ столкнулись со сбоями в мобильном банке, специалисты в ближайшее время устранят проблему, сообщила кредитная организация в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:58
2020-09-10T14:58
россия
втб
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155537/66/1555376680_0:353:3013:2047_1400x0_80_0_0_151c02f572ed1d4a1fba81c20af4dc54.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Незначительное число клиентов <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a> столкнулись со сбоями в мобильном банке, специалисты в ближайшее время устранят проблему, сообщила кредитная организация в своем официальном <a href="https://web.telegram.org/#/im?p=@opershtabVTB" target="_blank">Telegram-канале</a>.
https://ria.ru/20200826/sboy-1576349303.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155537/66/1555376680_141:0:2870:2047_1400x0_80_0_0_ccd8ac812b4b4dfb50f8d93c24cac934.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, втб, экономика

ВТБ предупредил о сбоях в работе мобильного банка

14:58 10.09.2020
746
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Незначительное число клиентов ВТБ столкнулись со сбоями в мобильном банке, специалисты в ближайшее время устранят проблему, сообщила кредитная организация в своем официальном Telegram-канале.

"Мобильная версия "ВТБ Онлайн" сейчас работает нестабильно. По нашей оценке, ситуация затрагивает незначительное число клиентов. При этом web-версия приложения работает без ограничений. Специалисты банка занимаются устранением проблем, вопрос будет решен в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Вывеска Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 18:28
В работе сервисов Альфа-банка произошел сбой
200009
Обсудить 1
РоссияВТБЭкономика
Рекомендуем
Многоцветный лорикет
Голландская компания до смерти напугала попугаев и получила штраф
Олег Салагай
В Минздраве выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя
Cмартфон
Назван самый мощный смартфон в мире
Алексей Навальный
Результаты исследования по Навальному направили из МИД Германии в ОЗХО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию с оттоком населения из дальневосточных регионов
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Названа основная причина суицидов в России
Новый электрокар Lucid Air
Раскрыты впечатляющие параметры Lucid Air — конкурента "Теслы"
Боль в животе
Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака
Презентация новых денежных купюр Белоруссии в Минске
"Дочки" российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам
Президент Украины Владимир Зеленский
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Гутерреш предложил признать вакцину от COVID-19 общественным достоянием
Алексей Навальный
Сенатор заявил, что за границей планировали разжечь протесты в России
Кадры пожара в бейрутском порту: центр города заволокло дымом
Появилось видео сильного пожара в порту Бейрута
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
Власти не планируют вновь закрывать экономику Москвы из-за COVID-19
Старший лейтенант полиции Михаил Лавриненко и его питомец - немецкая овчарка по кличке Интокс
В Калининграде собака поймала подозреваемого в изнасиловании школьницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Трамп оценил свои отношения с Путиным и Ким Чен Ыном
03:38РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте
03:31"У России такого нет": Трамп рассказал об американском оружии
03:26Кинолог рассказал, что делать в случае укуса собаки
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
Лента новостейМолния