https://ria.ru/20200910/vozrast-1577041759.html

В Минздраве выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя

Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России необходимо, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:57

2020-09-10T14:57

2020-09-10T14:57

олег салагай

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России необходимо, заявил замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>."Такого рода регулирование необходимо ... потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти", - сказал Салагай на пресс-конференции "Всероссийский день трезвости".Он уточнил, что, чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. "Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей", - пояснил Салагай.

https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег салагай, здоровье - общество, общество