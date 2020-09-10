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В Минздраве выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя
Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России необходимо, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:57
2020-09-10T14:57
олег салагай
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России необходимо, заявил замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>."Такого рода регулирование необходимо ... потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти", - сказал Салагай на пресс-конференции "Всероссийский день трезвости".Он уточнил, что, чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. "Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей", - пояснил Салагай.
https://ria.ru/20200910/koronavirus-1577022632.html
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РИА Новости
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олег салагай, здоровье - общество, общество

В Минздраве выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя

14:57 10.09.2020
657
© РИА Новости / Александр НатрускинОлег Салагай
Олег Салагай - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Олег Салагай. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Повышение минимального возраста продажи алкоголя в России необходимо, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
"Такого рода регулирование необходимо ... потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти", - сказал Салагай на пресс-конференции "Всероссийский день трезвости".
Он уточнил, что, чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. "Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей", - пояснил Салагай.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Олег СалагайЗдоровье - ОбществоОбщество
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