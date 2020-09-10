https://ria.ru/20200910/voronezh-1577049747.html

Совет Федерации поддержал ряд инициатив Воронежской облдумы

Ряд законодательных инициатив Воронежской областной думы был поддержан Советом Федерации и получил высокую оценку, сообщает в четверг региональный парламент. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:32

2020-09-10T16:32

2020-09-10T17:36

воронежская область

россия

совет федерации рф

воронежская областная дума

воронеж

политика

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<strong>ВОРОНЕЖ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ряд законодательных инициатив <a href="http://ria.ru/organization_Voronezhskaja_oblastnaja_Duma/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской областной думы</a> был поддержан <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> и получил высокую оценку, сообщает в четверг региональный парламент.Десятого сентября состоялось 60-е заседание Воронежской областной думы, которое стало последним в шестом созыве. В ходе заседания были подведены итоги пятилетней работы регионального парламента.Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов зачитал телеграмму от заместителя председателя Государственной думы Алексея Гордеева.Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова в своем послании отметила, что за пять лет Воронежская областная дума VI созыва внесла существенный вклад в развитие законодательной базы региона."Целый ряд законодательных инициатив областной думы, отражающих интересы воронежцев, был поддержан Федеральным Собранием. Опыт думы по совершенствованию социального законодательства неоднократно представлялся на парламентских слушаниях, всероссийских форумах, конференциях и, как правило, получал высокую оценку на федеральном уровне, в том числе и Совета Федерации", – отмечалось в телеграмме.По словам Кареловой, которые приводит пресс-служба регионального парламента, по итогам своей работы Воронежская областная дума входит в число лучших законодательных собраний субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, за прошедшие пять лет депутатами совместно с правительством региона и другими исполнительными органами госвласти разработано и принято почти 950 законов, направленных на улучшение качества жизни людей, создание правовых условий для социально-экономического развития области.По его словам, если в 2015 году доходы областного бюджета составляли 80 миллиардов рублей, то в 2020 году – уже более 130 миллиардов рублей. Объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет составил почти 1,5 триллиона рублей."Ежегодно при верстке бюджета приоритетом являлось сохранение социальной направленности. Традиционно почти две трети расходов регионального бюджета последние пять лет приходится на отрасли социальной сферы. Все социальные выплаты, пособия и компенсации сохраняются для граждан в полном объеме", – говорится в сообщении думы.Также Нетёсов обратил внимание, что прирост собственных доходов региона в первую очередь направляется на повышение зарплаты бюджетникам. С 2015 года расходы на эти цели составили почти 43,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20200901/shkoly-1576598450.html

https://ria.ru/20200709/1574115135.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, воронежская областная дума, воронеж, политика