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На Сахалине девочка погибла на глазах у друзей от удара морской волной
Шестнадцатилетняя девочка на Сахалине погибла после удара мощной морской волной на глазах у друзей, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T06:21
2020-09-10T06:21
сахалин
южно-сахалинск
холмск
холмский район
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Шестнадцатилетняя девочка на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank">Сахалине </a>погибла после удара мощной морской волной на глазах у друзей, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе <a href="http://ria.ru/location_KHolmskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Холмского района</a> в четверг."Вчера (в среду) вечером на Приморском бульваре в городе <a href="http://ria.ru/location_KHolmsk/" target="_blank" data-auto="true">Холмск</a> (юг Сахалина) волна снесла девочку в воду, ее вытащили на берег, но к тому моменту она уже захлебнулась", - сообщил собеседник агентства.На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции, медики. Все вместе пытались спасти ребенка, но помочь ей не удалось. По данным местных СМИ, в момент происшествия девочка стояла в кругу друзей.
сахалин
южно-сахалинск
холмск
холмский район
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сахалин, южно-сахалинск, холмск, холмский район, происшествия

На Сахалине девочка погибла на глазах у друзей от удара морской волной

06:21 10.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВолны в Уссурийском заливе у набережной во Владивостоке
Волны в Уссурийском заливе у набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девочка на Сахалине погибла после удара мощной морской волной на глазах у друзей, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе Холмского района в четверг.
"Вчера (в среду) вечером на Приморском бульваре в городе Холмск (юг Сахалина) волна снесла девочку в воду, ее вытащили на берег, но к тому моменту она уже захлебнулась", - сообщил собеседник агентства.
На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции, медики. Все вместе пытались спасти ребенка, но помочь ей не удалось. По данным местных СМИ, в момент происшествия девочка стояла в кругу друзей.
200911
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СахалинЮжно-СахалинскХолмскХолмский районПроисшествия
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