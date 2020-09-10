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На Сахалине девочка погибла на глазах у друзей от удара морской волной

Шестнадцатилетняя девочка на Сахалине погибла после удара мощной морской волной на глазах у друзей, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T06:21

2020-09-10T06:21

2020-09-10T06:21

сахалин

южно-сахалинск

холмск

холмский район

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Шестнадцатилетняя девочка на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank">Сахалине </a>погибла после удара мощной морской волной на глазах у друзей, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службе <a href="http://ria.ru/location_KHolmskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Холмского района</a> в четверг."Вчера (в среду) вечером на Приморском бульваре в городе <a href="http://ria.ru/location_KHolmsk/" target="_blank" data-auto="true">Холмск</a> (юг Сахалина) волна снесла девочку в воду, ее вытащили на берег, но к тому моменту она уже захлебнулась", - сообщил собеседник агентства.На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники полиции, медики. Все вместе пытались спасти ребенка, но помочь ей не удалось. По данным местных СМИ, в момент происшествия девочка стояла в кругу друзей.

сахалин

южно-сахалинск

холмск

холмский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, южно-сахалинск, холмск, холмский район, происшествия