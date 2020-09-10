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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/vmeshatelstvo-1577050516.html
Слуцкий обвинил Литву во вмешательстве в дела Белоруссии
Внесенная в сейм Литвы резолюция относительно соглашений России и Белоруссии - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств, которое... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:39
2020-09-10T16:39
протесты в белоруссии
россия
леонид слуцкий
александр лукашенко
госдума рф
сейм литвы
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Внесенная в сейм <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> резолюция относительно соглашений России и Белоруссии - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств, которое продолжает подогревать ситуацию в Белоруссии, заявил глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.В сейм Литвы в четверг внесена резолюция, призывающая международное сообщество не признавать новые договоры, заключенные президентом Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a>. Парламент Литвы также хочет потребовать, чтобы Россия "не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключить новые трансграничные соглашения, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа". Литовские политики хотят ввести дополнительные санкции против РФ и Лукашенко, если будут предприниматься попытки "ограничить суверенитет страны незаконными средствами"."Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Белоруссии", - подчеркнул парламентарий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
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россия, леонид слуцкий, александр лукашенко, госдума рф, сейм литвы, белоруссия, литва, в мире

Слуцкий обвинил Литву во вмешательстве в дела Белоруссии

16:39 10.09.2020
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© Flickr / David HoltСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Flickr / David Holt
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Внесенная в сейм Литвы резолюция относительно соглашений России и Белоруссии - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств, которое продолжает подогревать ситуацию в Белоруссии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В сейм Литвы в четверг внесена резолюция, призывающая международное сообщество не признавать новые договоры, заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Парламент Литвы также хочет потребовать, чтобы Россия "не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключить новые трансграничные соглашения, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа". Литовские политики хотят ввести дополнительные санкции против РФ и Лукашенко, если будут предприниматься попытки "ограничить суверенитет страны незаконными средствами".

"Резолюция сейма Литвы относительно соглашений России и Белоруссии - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств. Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал. Призываем своих коллег из сейма дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране, без давления и подсказок извне", - сказал Слуцкий журналистам.

"Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Белоруссии", - подчеркнул парламентарий.
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Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.
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Протесты в БелоруссииРоссияЛеонид СлуцкийАлександр ЛукашенкоГосдума РФСейм ЛитвыБелоруссияЛитваВ мире
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