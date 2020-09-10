https://ria.ru/20200910/vmeshatelstvo-1577050516.html

Слуцкий обвинил Литву во вмешательстве в дела Белоруссии

Внесенная в сейм Литвы резолюция относительно соглашений России и Белоруссии - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств, которое... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:39

2020-09-10T16:39

2020-09-10T16:39

протесты в белоруссии

россия

леонид слуцкий

александр лукашенко

госдума рф

сейм литвы

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Внесенная в сейм <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> резолюция относительно соглашений России и Белоруссии - прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств, которое продолжает подогревать ситуацию в Белоруссии, заявил глава комитета <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.В сейм Литвы в четверг внесена резолюция, призывающая международное сообщество не признавать новые договоры, заключенные президентом Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a>. Парламент Литвы также хочет потребовать, чтобы Россия "не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, не поддерживала действия нелегитимного белорусского лидера в попытке заключить новые трансграничные соглашения, которые ограничили бы суверенитет белорусского народа". Литовские политики хотят ввести дополнительные санкции против РФ и Лукашенко, если будут предприниматься попытки "ограничить суверенитет страны незаконными средствами"."Подобные оценки и заявления далеко не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Белоруссии", - подчеркнул парламентарий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://ria.ru/20200904/litva-1576633237.html

salivina Одно из доказательств вмешательства Литвы в дела Белоруссии - решение сейма о поддержке Тихановской! 11

max parus Чья бы корова мычала. Россия в Белоруссии ведет себя как слон в посудной лавке 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий, александр лукашенко, госдума рф, сейм литвы, белоруссия, литва, в мире