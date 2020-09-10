https://ria.ru/20200910/vkontakte-1577021458.html

"ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки на 128 участников

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила сервис групповых видеозвонков на 128 участников, в которых могут общаться даже не имеющие страницы в соцсети пользователи, РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T10:44

2020-09-10T10:44

2020-09-10T10:44

россия

вконтакте

технологии

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Социальная сеть "<a href="https://vk.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" запустила сервис групповых видеозвонков на 128 участников, в которых могут общаться даже не имеющие страницы в соцсети пользователи, говорится в сообщении компании."ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учёбы, работы и досуга. Здесь бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве - смартфоне или ноутбуке, причём устанавливать дополнительные приложения не придётся", - уточняется в сообщении.Отмечается, что групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован в соцсети. Если у собеседника нет личного профиля или он не хочет показывать свою страницу, то для добавления в конференцию ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.Человек, который говорит, определяется автоматически - участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель звонка может добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны."Каждому в разговоре доступна демонстрация экрана, а также возможность "поднять руку", чтобы ему передали слово. Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или он начал говорить, забыв включить микрофон. Ещё одно преимущество сервиса - входящий звонок. Он избавит от необходимости искать и отправлять ссылку с приглашением на встречу или отдельно звать опаздывающих участников", - поясняется в сообщении.Для обмена файлами предусмотрен чат — в него автоматически добавляются все собеседники. Переписка сохраняется после звонка: все материалы и сообщения останутся доступны, а обсуждение можно будет продолжать в любое время.

https://ria.ru/20200902/vkontakte-1576644328.html

https://ria.ru/20200820/1576062804.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вконтакте, технологии