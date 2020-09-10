https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T19:05

2020-09-10T19:05

2020-09-10T19:05

распространение нового коронавируса

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:248:3072:1976_1400x0_80_0_0_86729b1decac12af5e3934ee54f525b7.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", - сказал Глаголев на брифинге.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577057846.html

Роман Крашенинников А потом всех бюджетников обяжут вкалывать в себя установленную смесь. 59

Nika W Как они предсказуемы... Следующим шагом очевидно будет обязательная вакцинация при устройстве на работу. Геноцид выходит на новый уровень. 52

8

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество