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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200910/vaktsinatsiya-1577060241.html
Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях
Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:05
2020-09-10T19:05
распространение нового коронавируса
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев."Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", - сказал Глаголев на брифинге.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577057846.html
А потом всех бюджетников обяжут вкалывать в себя установленную смесь.
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Как они предсказуемы... Следующим шагом очевидно будет обязательная вакцинация при устройстве на работу. Геноцид выходит на новый уровень.
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РИА Новости
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60
российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

19:05 10.09.2020
20591
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в ближайшие годы станет дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях, заявил советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", - сказал Глаголев на брифинге.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
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Распространение нового коронавирусаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
А потом всех бюджетников обяжут вкалывать в себя установленную смесь.
10 сентября, 19:14
Роман КрашенинниковРоман Крашенинников
40221014
Как они предсказуемы... Следующим шагом очевидно будет обязательная вакцинация при устройстве на работу. Геноцид выходит на новый уровень.
10 сентября, 20:25
Nika WNika W
4500214
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