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https://ria.ru/20200910/ukraina-1577014112.html
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Украина прекратит существовать, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал бывший депутат Рады Евгений РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T02:07
2020-09-10T03:18
евгений мураев
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> прекратит существовать, если президент <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a></u> сохранит свой пост. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал бывший депутат Рады Евгений Мураев, видео выпуска он разместил на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XBYS9sizW6Y&amp;feature=youtu.be&amp;t=3194" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-канале.По мнению экс-парламентария, украинский лидер "не понимает, что делает". В частности, считает <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Muraev/" target="_blank" data-auto="true">Мураев</a>, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти "в руки иностранных государств", которые создадут внутри Украины "карательную вертикаль".Также экс-депутат раскритиковал экономическую политику украинского правительства. По его словам, страну "просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать".Ранее Мураев заявлял, что Украина может потерять восемь регионов, если в стране начнется "новый майдан".
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евгений мураев, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины

02:07 10.09.2020 (обновлено: 03:18 10.09.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украина прекратит существовать, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал бывший депутат Рады Евгений Мураев, видео выпуска он разместил на YouTube-канале.
По мнению экс-парламентария, украинский лидер "не понимает, что делает". В частности, считает Мураев, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти "в руки иностранных государств", которые создадут внутри Украины "карательную вертикаль".

"Страны не будет, земли не будет, ничего не будет", — подчеркнул экс-нардеп.

Также экс-депутат раскритиковал экономическую политику украинского правительства. По его словам, страну "просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать".
Ранее Мураев заявлял, что Украина может потерять восемь регионов, если в стране начнется "новый майдан".
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Евгений МураевВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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