https://ria.ru/20200910/ukraina-1577014112.html

Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины

Украина прекратит существовать, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал бывший депутат Рады Евгений РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T02:07

2020-09-10T02:07

2020-09-10T03:18

евгений мураев

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> прекратит существовать, если президент <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a></u> сохранит свой пост. Такое мнение в эфире телеканала "Наш" высказал бывший депутат Рады Евгений Мураев, видео выпуска он разместил на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=XBYS9sizW6Y&feature=youtu.be&t=3194" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>-канале.По мнению экс-парламентария, украинский лидер "не понимает, что делает". В частности, считает <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Muraev/" target="_blank" data-auto="true">Мураев</a>, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти "в руки иностранных государств", которые создадут внутри Украины "карательную вертикаль".Также экс-депутат раскритиковал экономическую политику украинского правительства. По его словам, страну "просто грабили, дав возможность американским спекулянтам заработать".Ранее Мураев заявлял, что Украина может потерять восемь регионов, если в стране начнется "новый майдан".

https://ria.ru/20200909/zelenskiy-1577009546.html

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений мураев, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире