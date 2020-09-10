https://ria.ru/20200910/ucheniya-1577028071.html

В Кремле оценили решение Сербии о приостановке участия в учениях ОДКБ

В Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами, уважают его, заявил журналистам... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:24

2020-09-10T12:24

2020-09-10T12:24

одкб

дмитрий песков

сербия

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не увязывают с давлением Запада решение <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами, уважают его, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, а также Западом."Нет", - ответил он на вопрос, объясняется ли такое решение Сербии давлением Запада.

https://ria.ru/20200910/neytralitet-1577027160.html

Samvel Vazgenovich Gurgenov Сербия не от РФ бежит, а к цивилизованному миру стремится. 44

nnn uuu Хочется передать огромную благодарность Марии Захаровой за то, что Сербия со всех ног побежала подальше от РФ. 36

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сербия

китай

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одкб, дмитрий песков, сербия, китай, в мире