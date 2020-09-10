В Кремле оценили решение Сербии о приостановке участия в учениях ОДКБ
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами, уважают его, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Китаем, а также Западом.
"Дело в том, что эта тема не обсуждалась, но затрагивалась. Собственно, здесь просто идет констатация того факта, что действительно в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить, здесь это не связано с Россией или еще с какими-то отдельными странами. Поэтому мы с уважением относимся к такому решению сербских властей", - сказал он, отвечая на вопрос, затрагивали ли эту тему в ходе беседы президентов РФ и Сербии.
"Нет", - ответил он на вопрос, объясняется ли такое решение Сербии давлением Запада.
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