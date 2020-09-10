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В Кремле оценили решение Сербии о приостановке участия в учениях ОДКБ
В Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами, уважают его, заявил журналистам... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:24
2020-09-10T12:24
одкб
дмитрий песков
сербия
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле не увязывают с давлением Запада решение <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами, уважают его, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаем</a>, а также Западом."Нет", - ответил он на вопрос, объясняется ли такое решение Сербии давлением Запада.
https://ria.ru/20200910/neytralitet-1577027160.html
Сербия не от РФ бежит, а к цивилизованному миру стремится.
44
Хочется передать огромную благодарность Марии Захаровой за то, что Сербия со всех ног побежала подальше от РФ.
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сербия
китай
РИА Новости
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одкб, дмитрий песков, сербия, китай, в мире

В Кремле оценили решение Сербии о приостановке участия в учениях ОДКБ

12:24 10.09.2020
11200
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В Кремле не увязывают с давлением Запада решение Сербии заморозить участие в военных учениях с зарубежными странами, уважают его, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Правительство Сербии в среду приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Китаем, а также Западом.
"Дело в том, что эта тема не обсуждалась, но затрагивалась. Собственно, здесь просто идет констатация того факта, что действительно в Сербии принято решение на полгода вообще все учения заморозить, здесь это не связано с Россией или еще с какими-то отдельными странами. Поэтому мы с уважением относимся к такому решению сербских властей", - сказал он, отвечая на вопрос, затрагивали ли эту тему в ходе беседы президентов РФ и Сербии.
"Нет", - ответил он на вопрос, объясняется ли такое решение Сербии давлением Запада.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 12:13
Вучич подтвердил военный нейтралитет Сербии
171632558
Обсудить 19
ОДКБДмитрий ПесковСербияКитайВ мире
Популярные комментарии
Сербия не от РФ бежит, а к цивилизованному миру стремится.
10 сентября, 12:41
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
7120232
Хочется передать огромную благодарность Марии Захаровой за то, что Сербия со всех ног побежала подальше от РФ.
10 сентября, 12:38
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4210024
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