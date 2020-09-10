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Туризм
https://ria.ru/20200910/turistka-1577053434.html
Россиянка умерла во время отдыха в Абхазии
В Абхазии умерла туристка из России, которая отдыхала на местном курорте, сообщает "Sputnik Абхазия". РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T17:16
2020-09-10T17:16
туризм
россия
sputnik абхазия
абхазия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> умерла туристка из России, которая отдыхала на местном курорте, сообщает "<a href="https://sputnik-abkhazia.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Абхазия</a>".По данным помощника генпрокурора по связям с общественностью Даура Амичба, жительница города <a href="http://ria.ru/location_Kovrov/" target="_blank" data-auto="true">Ковров</a> 1942 года рождения накануне попала в больницу с сердечным приступом. Проводится доследственная проверка. После проведения вскрытия родственники женщины смогут транспортировать ее в Россию.Пресс-секретарь посла <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Абхазии Денис Лавриков отметил, что сейчас решается вопрос об оформлении всех необходимых документов, связанных в транспортировкой тела.<strong>Все новости Абхазии читайте на сайте <a href="https://sputnik-abkhazia.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Абхазия</a> &gt;&gt;</strong>
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россия, sputnik абхазия, абхазия, ковров

Россиянка умерла во время отдыха в Абхазии

17:16 10.09.2020
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© РИА Новости / Михаил ФомичевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Больница. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Абхазии умерла туристка из России, которая отдыхала на местном курорте, сообщает "Sputnik Абхазия".
По данным помощника генпрокурора по связям с общественностью Даура Амичба, жительница города Ковров 1942 года рождения накануне попала в больницу с сердечным приступом.
Проводится доследственная проверка. После проведения вскрытия родственники женщины смогут транспортировать ее в Россию.
Пресс-секретарь посла Российской Федерации в Абхазии Денис Лавриков отметил, что сейчас решается вопрос об оформлении всех необходимых документов, связанных в транспортировкой тела.
Все новости Абхазии читайте на сайте Sputnik Абхазия >>
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 12:38
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ТуризмРоссияSputnik АбхазияАбхазияКовров
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