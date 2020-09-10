https://ria.ru/20200910/turistka-1577053434.html

Россиянка умерла во время отдыха в Абхазии

В Абхазии умерла туристка из России, которая отдыхала на местном курорте, сообщает "Sputnik Абхазия". РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:16

2020-09-10T17:16

2020-09-10T17:16

туризм

россия

sputnik абхазия

абхазия

ковров

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Abkhazija/" target="_blank" data-auto="true">Абхазии</a> умерла туристка из России, которая отдыхала на местном курорте, сообщает "<a href="https://sputnik-abkhazia.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Абхазия</a>".По данным помощника генпрокурора по связям с общественностью Даура Амичба, жительница города <a href="http://ria.ru/location_Kovrov/" target="_blank" data-auto="true">Ковров</a> 1942 года рождения накануне попала в больницу с сердечным приступом. Проводится доследственная проверка. После проведения вскрытия родственники женщины смогут транспортировать ее в Россию.Пресс-секретарь посла <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Абхазии Денис Лавриков отметил, что сейчас решается вопрос об оформлении всех необходимых документов, связанных в транспортировкой тела.<strong>Все новости Абхазии читайте на сайте <a href="https://sputnik-abkhazia.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Абхазия</a> >></strong>

https://ria.ru/20200910/fotomodel-1577029342.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sputnik абхазия, абхазия, ковров