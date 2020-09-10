https://ria.ru/20200910/tsurkan-1577019343.html

Процесс по делу Цуркан о шпионаже начнется 15 сентября

Мосгорсуд 15 сентября начнет процесс по делу бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T09:55

2020-09-10T09:55

2020-09-10T09:55

карина цуркан

ульяна солопова

аэс "аккую"

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

иван павлов

румыния

молдавия

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд 15 сентября начнет процесс по делу бывшего члена правления "Интер РАО" <a href="http://ria.ru/person_Karina_Curkan/" target="_blank" data-auto="true">Карины Цуркан</a>, обвиняемой в шпионаже, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда <a href="http://ria.ru/person_Uljana_Solopova/" target="_blank" data-auto="true">Ульяна Солопова</a>."Предварительные слушания по делу назначены на 15 сентября, данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме", - сказала она.В этот день будут решены процессуальные вопросы предстоящего судебного разбирательства и определена дата рассмотрения дела по существу.Цуркан была помещена под стражу в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь отправил ее в СИЗО, одновременно вернув дело в апелляционную инстанцию, которая затем оставила ее в изоляторе.Как рассказывал адвокат <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Pavlov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Павлов</a>, Цуркан обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы. В апреле 2015 года девушка получила электронную версию "проекта документа <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она якобы передала этот документ спецслужбе <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a>. Цуркан себя виновной не считает.Дело маркировано грифом "совершенно секретно". По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a> и с Украины в Крым в 2014-2015 годах. Как писала газета РБК, <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> подозревает ее в передаче <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, члену <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> <a href="http://ria.ru/organization_Akkuju/" target="_blank" data-auto="true">АЭС "Аккую"</a>.

https://ria.ru/20200727/1574985528.html

румыния

молдавия

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карина цуркан, ульяна солопова, аэс "аккую", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), иван павлов, румыния, молдавия, турция, в мире