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РИА Наука
https://ria.ru/20200910/tseny-xbox-1577025812.html
Стали известны цены на новые приставки Xbox в России. И они не радуют
Корпорация Microsoft официально объявила, когда поступят в продажу новые приставки Xbox Series X и Xbox Series S. Обе консоли появятся в России одновременно со... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:58
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риа наука
геймеры
xbox one
microsoft corporation
технологии
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Корпорация Microsoft официально объявила, когда поступят в продажу новые приставки Xbox Series X и Xbox Series S. Обе консоли появятся в России одновременно со всем миром — 10 ноября, говорится в официальном <a href="https://news.microsoft.com/ru-ru/xbox-series-x-xbox-series-s-november-10/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a>.Итак, самая мощная приставка Xbox Series X обойдется россиянам в 45,6 тысячи рублей, а за облегченную версию без дисковода Xbox Series S попросят 27 тысяч рублей. Для сравнения, в США первая консоль будет стоить 499 долларов, а вторая оценена в 299 долларов.Предзаказ на игровые устройства откроется 22 сентября, а уже купить "живую" консоль можно будет 10 ноября. Интересно, что анонсированная в нескольких странах программа Xbox All Access, когда приставку можно приобрести с ежемесячной платой, в России пока не будет доступна. Но россиянам предложат сервис подписки на игры Xbox Game Pass для ПК.
https://ria.ru/20200908/xbox-series-s-1576934215.html
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геймеры, xbox one, microsoft corporation, технологии

Стали известны цены на новые приставки Xbox в России. И они не радуют

11:58 10.09.2020 (обновлено: 12:01 10.09.2020)
949
© XboxИгровая консоль Xbox Series X
Игровая консоль Xbox Series X - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Xbox
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Корпорация Microsoft официально объявила, когда поступят в продажу новые приставки Xbox Series X и Xbox Series S. Обе консоли появятся в России одновременно со всем миром — 10 ноября, говорится в официальном сообщении.
Итак, самая мощная приставка Xbox Series X обойдется россиянам в 45,6 тысячи рублей, а за облегченную версию без дисковода Xbox Series S попросят 27 тысяч рублей. Для сравнения, в США первая консоль будет стоить 499 долларов, а вторая оценена в 299 долларов.
Игровая консоль Xbox Series S - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 13:56РИА Наука
Microsoft внезапно раскрыл дешевую игровую консоль Xbox Series S
Предзаказ на игровые устройства откроется 22 сентября, а уже купить "живую" консоль можно будет 10 ноября. Интересно, что анонсированная в нескольких странах программа Xbox All Access, когда приставку можно приобрести с ежемесячной платой, в России пока не будет доступна. Но россиянам предложат сервис подписки на игры Xbox Game Pass для ПК.
1372209
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РИА НаукагеймерыXbox OneMicrosoft CorporationТехнологии
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