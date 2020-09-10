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https://ria.ru/20200910/tramp-1577066184.html
СМИ рассказали, как Трамп защитил саудовского принца от конгресса
Президент США Дональд Трамп хвастался перед известным журналистом Бобом Вудвордом, что защитил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана от... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T22:58
2020-09-10T22:58
джамаль хашукджи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дональд трамп
саудовская аравия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональд Трамп хвастался перед известным журналистом Бобом Вудвордом, что защитил наследного принца <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> Мухаммеда бен Салмана от конгресса США после убийства оппозиционного саудовского журналиста <a href="http://ria.ru/person_Dzhamal_KHashukdzhi/" target="_blank" data-auto="true">Джамаля Хашукджи</a>, сообщает издание <a href="https://www.businessinsider.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Business Insider</a> со ссылкой на копию еще не вышедшей книги Вудворда "Ярость" (Rage).Вудворд рассказал, что Трамп позвонил ему 22 января практически сразу после Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе разговора журналист задал президенту США вопросы, связанные с убийством Хашукджи, и, в частности, о роли в этом деле саудовского принца.Трамп заявил Вудворду, что спас бин Салмана от рассмотрения дела в конгрессе."Я смог заставить конгресс оставить его в покое. Я смог заставить их остановиться", - приводит издание слова <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Трампа</a>.Кроме того, по словам Вудворда, Трамп в своем разговоре обращал внимание на заявления саудовского принца о собственной невиновности."Он всегда будет говорить, что не делал этого. Он всем это говорит, и, честно говоря, я рад, что он так говорит. Но он будет говорить это вам, будет это говорить конгрессу, будет говорить это всем. Он никогда не говорил, что делал это", - цитирует издание слова Трампа.На вопрос Вудворда о том, верит ли президент, что принц "совершал это", Трамп ответил отрицательно, сославшись на заявления самого принца о своей невиновности.Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, а еще двое получили по семь лет тюрьмы.Известный саудовский журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank" data-auto="true">Стамбуле</a>. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman_ministr_oborony_Saudovskojj_Aravii/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед бен Салман</a>. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.Первая книга Вудворда о Трампе "Страх: Трамп в Белом доме", вышедшая в 2018 году, стала бестселлером в США. В ней описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. Белый дом отмежевался от содержания книги, назвав вымыслом содержавшуюся в ней критику в адрес Трампа. Новая книга Вудворда, как ожидается, поступит в продажу 15 сентября.
https://ria.ru/20200712/1574217563.html
https://ria.ru/20200907/ubiystvo-1576904795.html
https://ria.ru/20200910/tramp-1577023073.html
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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дональд трамп, саудовская аравия, сша, в мире

СМИ рассказали, как Трамп защитил саудовского принца от конгресса

22:58 10.09.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хвастался перед известным журналистом Бобом Вудвордом, что защитил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана от конгресса США после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает издание Business Insider со ссылкой на копию еще не вышедшей книги Вудворда "Ярость" (Rage).
Вудворд рассказал, что Трамп позвонил ему 22 января практически сразу после Всемирного экономического форума в Давосе. В ходе разговора журналист задал президенту США вопросы, связанные с убийством Хашукджи, и, в частности, о роли в этом деле саудовского принца.
Трамп заявил Вудворду, что спас бин Салмана от рассмотрения дела в конгрессе.
"Я смог заставить конгресс оставить его в покое. Я смог заставить их остановиться", - приводит издание слова Трампа.
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Кроме того, по словам Вудворда, Трамп в своем разговоре обращал внимание на заявления саудовского принца о собственной невиновности.
"Он всегда будет говорить, что не делал этого. Он всем это говорит, и, честно говоря, я рад, что он так говорит. Но он будет говорить это вам, будет это говорить конгрессу, будет говорить это всем. Он никогда не говорил, что делал это", - цитирует издание слова Трампа.
На вопрос Вудворда о том, верит ли президент, что принц "совершал это", Трамп ответил отрицательно, сославшись на заявления самого принца о своей невиновности.
Как ранее сообщил официальный представитель генпрокуратуры КСА, суд Саудовской Аравии вынес окончательные приговоры по делу об убийстве Хашукджи. Из восьми обвиняемых пять человек приговорены к 20 годам тюремного заключения, один - к 10 годам, а еще двое получили по семь лет тюрьмы.
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Известный саудовский журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал в США и работал в газете Washington Post. Он был убит в октябре 2018 года в Стамбуле. Вначале саудовские власти отрицали его исчезновение в дипмиссии страны, но через некоторое время после появления видео- и аудиозаписей были вынуждены признаться, что Хашукджи был убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело.
Арабские СМИ выдвигали версии, что приказ об убийстве Хашукджи, который критиковал действия саудовских властей, мог отдать претендент на престол в королевстве - наследный принц Мухаммед бен Салман. Однако МИД королевства неоднократно заявлял, что наследный принц не имеет к этому преступлению никакого отношения.
Первая книга Вудворда о Трампе "Страх: Трамп в Белом доме", вышедшая в 2018 году, стала бестселлером в США. В ней описываются разногласия внутри администрации Дональда Трампа. Белый дом отмежевался от содержания книги, назвав вымыслом содержавшуюся в ней критику в адрес Трампа. Новая книга Вудворда, как ожидается, поступит в продажу 15 сентября.
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Джамаль ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Дональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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