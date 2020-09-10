https://ria.ru/20200910/tramp-1577047522.html

Трамп рассказал о здоровье Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын здоров и его "не стоит недооценивать". РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:05

2020-09-10T16:05

2020-09-10T16:16

дональд трамп

ким чен ын

здоровье - общество

кндр (северная корея)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что лидер КНДР <a href="http://ria.ru/person_Kim_CHen_Yn/" target="_blank" data-auto="true">Ким Чен Ын</a> здоров и его "не стоит недооценивать".В последние несколько месяцев в западных, южнокорейских и японских СМИ распространились слухи о серьезных проблемах со здоровьем лидера КНДР из-за его редких появлений на публике. В частности, в апреле и мае он воздерживался от появления на публичных мероприятиях почти по три недели.Первая встреча Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР, состоялась в <a href="http://ria.ru/location_Singapore_2/" target="_blank" data-auto="true">Сингапуре</a> 12 июня 2018 года. Вторая их встреча в <a href="http://ria.ru/location_Ha_Noi/" target="_blank" data-auto="true">Ханое</a> в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>.Трамп и лидер КНДР неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в секрете, но сам президент США называл их "прекрасными письмами", а один раз заявил, что они с Ким Чен Ыном "влюбились друг в друга".

https://ria.ru/20200909/tramp-1576996764.html

кндр (северная корея)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, ким чен ын, здоровье - общество, кндр (северная корея), сша, в мире